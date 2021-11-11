台灣首家提供半導體驗證分析解決方案的民間企業宜特科技（3289），以研發、技術、產品、製程、組織、行銷等各項創新績效的優良表現，11月10日獲經濟部頒發第七屆國家產業創新獎「服務創新領域」績優創新企業獎。

宜特繼2019年榮獲經濟部工業局「第5屆卓越中堅企業獎」、2018年榮獲中華民國企業經理協進會「第36屆國家傑出總經理獎」、2011年榮獲中華民國優良廠商協會「金萃獎第一品牌」、2009年榮獲中華民國全國創新創業總會「第31屆創業楷模獎」之後，再次肯定宜特科技多年來服務創新之卓越成效。

具有產業創新奧斯卡獎之稱的國家產業創新獎由經濟部每兩年舉辦一次，以「創新」為主軸，獎勵企業整合科技、服務、台灣資源，提出產業貢獻、活絡產業創新，為國家極具公信力之獎項。

第七屆「國家產業創新獎」共計有326件次參選，參選領域聚焦於「製造精進」、「智慧科技」、「綠能科技」、「民生福祉」、「服務創新」及「文創育樂」等產業。透過嚴謹的初審、複審、面談及決審層層關卡，形塑出獎項評選的公信力，對於獲獎的組織、團隊及個人來說，都可說是實至名歸的莫大殊榮。

頒獎典禮於11月10日下午在臺大醫院國際會議中心舉行，宜特科技於326件競爭者中脫穎而出，雀屏中選，未來將持續朝著「電子產業醫學中心、大家的實驗室」為目標，走在高科技產業最前端，超前佈署提出最新驗證分析解決方案，協助電子產業客戶「把關產品品質，加速電子產品研發上市」。

評審委員指出，宜特的創新服務模式已成為電子產業的必須，服務面向從半導體驗證、AI/5G/IoT/車用電子、太空驗證，跟隨國內產業精進的趨勢，提供最新科技的驗證分析服務；此外，全球超過上萬家客戶，累積替客戶提供超過180544項解決方案，扮演電子產品研發最佳助攻員、品質把關最佳防守員，電子產業的生命周期（從研發到客退）都需要宜特，引領產業前進，是產業躍進背後的重要推手而獲獎。

宜特董事長兼總經理，同時也是宜特創辦人余維斌表示，宜特很榮幸可以獲經濟部頒發國家產業創新獎，是宜特成立27年來莫大的榮譽。這是全體員工努力打拼的成果，將所有榮耀歸於團隊。

余維斌進一步指出，宜特最大的使命就是持續為客戶創造價值，我們將繼續走在產業前端，提供更多完整解決方案，期待與客戶快速成長，再創高峰。