NVIDIA（輝達）宣布將NVIDIA LaunchPad計畫範圍擴大至全球，最初於北美地區推出，如今擴大至全球九個地區。使用者可以直接向NVIDIA申請加入LaunchPad計畫，加入後便能立即取得在加速基礎設施上運行的最佳化軟體，並透過一組精選的實驗室，協助客戶對資料科學和人工智慧（AI）作業負載進行原型設計和測試。

符合條件的企業可以免費體驗用於AI開發的NVIDIA Base Command雲端服務、用於AI部署的NVIDIA Fleet Command雲端服務，以及用於核心資料中心端到端AI工作流程的NVIDIA AI Enterprise軟體套件。LaunchPad採用NVIDIA認證系統及NVIDIA DGX系統，運行整個NVIDIA AI軟體堆疊。

NVIDIA企業運算部門負責人Manuvir Das表示，各行各業正在透過AI取得更精準的醫療診斷結果、提高製造安全性、提高農業生產效率，以及更多重要的應用案例。NVIDIA LaunchPad計畫幫助全球企業在他們可購買和部署的同一堆疊上，快速判斷其在AI方面的需求，並在單一伺服器出廠前，就能在NVIDIA的支援下開始運行。

荷蘭癌症研究所透過測試人工智慧，帶來癌症研究的突破性進展國際知名的癌症治療暨研究中心荷蘭癌症研究所（NKI），是最早於LaunchPad計畫上測試AI作業負載的單位。

荷蘭癌症研究所腫瘤學人工智慧小組負責人Jonas Teuwen表示，AI可以提高3D癌症掃描的精確度，這將有助於醫療專業人員在患者每一天接受治療時，都能準確鎖定腫瘤部位並進行放療。我們加入NVIDIA LaunchPad計畫的經驗證明，可以透過NVIDIA AI Enterprise及VMware vSphere，在主流的加速伺服器上以虛擬化的方式運行先進的AI作業負載，這代表更多的醫療保健供應商將能受益於AI在癌症治療方面取得的突破。

數位基礎設施領導廠商Equinix，是NVIDIA LaunchPad計畫的首位合作夥伴。NVIDIA認證系統現已部署在全球各地的Equinix International Business Exchange資料中心。LaunchPad計畫取得Equinix多項服務的支援，包括該公司的資料中心、網路連線及裸機產品。

Equinix事業發展部門副總裁Steve Steinhilber表示，AI無所不在，當企業爭相將AI納入產品及服務時，託管在Equinix上的NVIDIA LaunchPad計畫，將協助企業以前所未有的速度開展工作。企業在體驗LaunchPad之後，可以在Equinix的全球營運據點運行其NVIDIA加速的AI作業負載，藉以充分利用靠近我們廣泛的雲端、網路及技術之合作夥伴生態系的優勢。

使用者可以透過LaunchPad使用雲端介面進入私有運算、儲存及網路基礎設施，藉以針對AI工作流程進行快速測試和原型設計。其包括TensorFlow和PyTorch等開發工具，以及針對視覺AI、醫療影像、網路安全等的應用程式框架。

NVIDIA Base Command可以協調AI開發作業，無論資料在哪裡，都能在強大的加速運算基礎設施上運行作業負載。NVIDIA Fleet Command可以在資料中心或網路邊緣的NVIDIA認證伺服器上，安全地部署、管理和擴展AI，使企業能夠透過一個螢幕控制其AI部署。

LaunchPad計畫亦提供在NVIDIA認證系統上運行的NVIDIA AI Enterprise軟體套件，以支援在VMware vSphere環境中運行企業的AI作業負載。

VMware雲端基礎設施業務部門資深副總裁暨總經理Krish Prasad表示，NVIDIA LaunchPad計畫為客戶提供一個完美的方式，藉以體驗透過NVIDIA AI Enterprise簡單地將企業的AI作業負載加入基於VMware vSphere的雲端環境中。當客戶準備好在AI領域邁出下一步時，他們可以快速利用預先配置及最佳化的NVIDIA LaunchPad來設計作業負載的原型，大幅加快採用VMware和NVIDIA的AI-Ready解決方案的速度。

LaunchPad中的精選實驗室幫助企業提升技能，與評估多項常見的AI應用程式需求。NVIDIA開發的實驗室提供包括使用TensorFlow訓練一個模型、使用NVIDIA RAPIDS進行情感分析，以及使用Fleet Command部署一個支援AI的聊天機器人等。符合條件的企業可以免費在NVIDIA LaunchPad上評估AI作業負載。