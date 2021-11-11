安全強大的自動駕駛車需要一個同樣可靠的基礎。NVIDIA DRIVE Hyperion 8是一款用於全自動駕駛系統的電腦架構和感測器組。專為最高水準的功能性安全和網路安全所設計的最新一代技術，已獲得Continental、Hella、Luminar、Sony及Valeo等大型供應商旗下感測器產品的支持。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳於GTC大會上宣布，DRIVE Hyperion即刻起將可用於2024年的車款。

該生產平台採用模組化設計，讓客戶可以輕鬆地使用他們所需要的內容，從核心運算和中介軟體，再到NCAP、Level 3駕駛、Level 4停車和人工智慧（AI）駕駛座功能。

在GTC主題演講中，黃仁勳展示了DRIVE Hyperion 8車輛從位於加州聖塔克拉拉的NVIDIA總部，自動駕駛到聖荷西的Rivermark Plaza。

DRIVE Hyperion具有可擴充性，透過具跨代相容的NVIDIA DRIVE Atlan及DriveWorks API對當前標準的DRIVE Orin平台進行升級。

DRIVE Hyperion以功能安全的AI運算平台為核心，為開發自動駕駛車提供一個安全的基礎。兩個NVIDIA DRIVE Orin系統單晶片（SoC）提供了備援（redundancy）和故障轉移的安全性，並且為Level 4自動駕駛和智慧駕駛座功能提供充足的運算能力。

DRIVE Hyperion 8開發人員套件亦包含NVIDIA Ampere架構GPU。這項高效能運算工具為開發人員提供充足的空間，以測試和驗證新的軟體功能。

NVIDIA DriveWorks感測器抽象層以易用的外掛程式，簡化了感測器的設定作業，而DRIVE AV軟體則包含用於感知、地圖建立、規劃及控制的深度神經網路。

DRIVE Hyperion在集中式運算與AI軟體之上加入完整的感測器設置，提供車輛上路時驗證智慧車輛硬體所需的一切。

整套感測器包含12台攝影機、9個雷達、12個超音波和1個前置光達感測器。透過採用頂尖供應商的感測器及感測器抽象工具，自動駕駛車製造商可以依照個別的自動駕駛解決方案自定該平台的內容。

這個彈性且開放的商業生態系，確保開發人員可以在裝入車輛的硬體上，測試和驗證其技術。

前置光達感測器將採用長距離Luminar Iris感測器，以客製化的架構滿足汽車對於效能和安全性最嚴格的要求。

Luminar創辦人暨執行長Austin Russell說，NVIDIA引領現代運算革命，業界認為他們在自動駕駛方面也是如此。我們兩家公司的共通點是各大車廠在開發次世代的安全和自動駕駛解決方案時，皆採用我們的技術。透過採用我們各自的優勢，汽車製造商將能獲得最先進的自動駕駛車開發平台。

雷達套件包括用於備援感測的Hella短距離與Continental長距離，以及影像雷達。除了用以測量物體距離的 Valeo 超音波感測器，Sony與Valeo的攝影機亦提供先進的視覺感測技術。

Sony汽車行銷部門負責人Marius Evensen表示，NVIDIA DRIVE Hyperion是一個用於開發自動駕駛車的完整平台，這就是Sony整合其感測器的原因，藉此幫助我們的客戶以最有效的方式，從原型車過渡到量產車。

汽車製造商透過開放性的DRIVE Hyperion平台，利用NVIDIA自身的開發成果，縮短自動駕駛車的上市時間。其中還提供了NVIDIA工程師用來即時記錄、捕捉及處理所有感測器資料的各項工具。

整個工具集也針對蒐集4D資料而進行精準同步和校正作業，進而為開發人員提供寶貴的時間來部署安全且強大的自動駕駛車。對於想要開發自動駕駛車的人來說，DRIVE Hyperion就是一個最理想的平台。