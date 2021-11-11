大陸央視新聞報導，中國和美國在聯合國氣候變化格拉斯哥大會期間10日發布《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》。雙方讚賞迄今為止開展的工作，承諾繼續共同努力，並與各方一道，加強《巴黎協定》的實施。在共同但有區別的責任和各自能力原則、考慮各國國情的基礎上，採取強化的氣候行動，有效應對氣候危機。雙方同意建立「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，推動兩國氣候變化合作和多邊進程。

中國氣候變化事務特使解振華在當地時間10日舉行的記者會上表示，中美雙方已經在（當地時間晚上）六點在網上發佈了聯合宣言。

他表示，在今年4月上海《中美應對氣候危機聯合聲明》的基礎之上，以及9月天津會談所取得的進展的基礎上，進一步提出了中美雙方開展國內行動，促進雙邊合作，推動多邊進程的具體舉措。

大陸《第一財經》報導，在氣候變化領域深耕多年的里夫金辦公室中國主任、環球中國環境協會執行董事吳昌華表示，在《聯合宣言》中，值得關注的重要點包括，第一，中美繼續秉承二度目標，尤其是爭取1.5℃的溫升目標；第二，雙邊強調1000億美元目標、適應和韌性融資、減排和清潔能源革命的科技普及以及對《巴黎協定》中的第6和第13條等實施細則的立場和姿態。

大陸《每日經濟新聞》報導，此前，中國駐美國大使館4日資訊顯示，中國駐美國使館發言人劉鵬宇2日《今日美國報》邀請就中國應對氣候變化問題撰寫了評論文章，部分內容經編輯已刊登在該報網站。

中國駐美使館發言人〈中國展現應對氣候變化責任擔當〉指出：世界目光聚焦格拉斯哥，期待各國團結應對氣候變化。作為負責任大國，中國積極參與氣候治理，提出雄心勃勃的國家自主貢獻，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。從碳達峰到碳中和，歐盟將用71年，美國43年，日本37年，而中國給自己定的目標是30年，這意味著中國要完成的碳排放強度降幅全球最高。為此，中國發布了做好碳達峰碳中和工作的意見和有關行動方案。中國言必信，行必果。

發言人表示，作為開發中國家，中國付出更大的犧牲和努力。2020年中國碳排放強度比2005年下降48.4％，高於美國同期的38.4％。過去五年，中國以年均2.8％的能源消費量增長支撐了年均5.7％的經濟增長，節能占同時期全球節能量的一半左右。中國森林覆蓋率由20世紀80年代初的12％提高到目前的23.04％，年均固碳2億噸。近20年來中國新增植被覆蓋面積約占全球新增總量的25％，居全球首位。

應對氣候變化是大家的共同使命，一條重要原則是共同但有區別的責任。這要求我們區別人口規模、歷史責任。中國碳排放量雖然最大，但人均不及美國一半，在世界上排名40左右。從18世紀中葉到1950年，全球釋放的二氧化碳總量中，發達國家占了95％；從1950年到2000年間，發達國家占77％。

發言人稱，很多人關注中國的煤炭消費，認為太高了，卻不知中國背負著沉重的歷史包袱。建政初期，中國富煤貧油少氣，煤炭能源消費比重達92.3％。但中國並沒有迴避責任，而是全力推進煤炭減排，嚴控新增煤電專案，淘汰煤電落後產能，推動煤炭清潔利用。2020年火電行業相比2010年減少二氧化碳排放3.7億噸。2016年至2020年，中國發布的強制性能耗限額標準每年減排二氧化碳1.48億噸。鋼鐵產業是煤炭使用大戶，2016年到2019年，中國削減鋼鐵產能1.5億噸以上，占全球削減鋼鐵產能一半多。為此，中方僅安置鋼鐵工人就達28萬人，超過美歐日各自鋼鐵就業總人數。在不懈努力下，中國煤炭占能源消費總量比重由2005年的72.4％下降至2020年的56.8％。未來幾年，中國的煤炭消費將達峰，占比將一直減少。到2025年，中國非化石能源消費比重將達到20％，單位國內生產總值比2020年下降18％。為此，中方要走綠色低碳發展道路，推動技術創新和應用，大力發展清潔能源和可再生能源。中國水電、風電、光伏、太陽能發電、核能規模均居世界第一，到2060年前有望成為電量主體。中國還宣佈不再新建境外煤電專案。

應對氣候變化之路並非一片坦途。希望世界各國著眼於全人類的共同利益，不再推諉指責，真正承擔起責任，把一個清潔美麗的世界留給子孫後代。