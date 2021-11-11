英飛凌科技（Infineon）宣布攜手Picovoice共同開發端對端語音平台，可將語音AI引進邊緣裝置。此項合作將在採用英飛凌PSoC 6微控制器的超低功耗物聯網裝置中，實現智慧語音解決方案。如此可為設計人員提供另一項作法，以評估和部署該公司PSoC 6產品上的喚醒階段和意圖識別功能。雙方的合作透過裝置內建AI功能的語音技術，為採用節能PSoC 6 MCU並完整支援物聯網連線的智慧家庭和穿戴式應用開啟新的可能性。

Picovoice平台建立了精確、私密的語音介面，可輕鬆搭配使用現有的英飛凌PSoC 6解決方案，包括與AIROC WiFi、低功耗CapSense觸控介面和雲端連線進行無縫配對。英飛凌的XENSIV MEMS麥克風在最高音質擷取方面處於領先地位，具有業界最低的SNR、寬動態範圍、低失真和高聲學過載點，全部包含在此平台中。

與Picovoice的合作擴大了英飛凌的機器學習和人工智慧生態系統，因為使用PSoC 6的系統開發人員可選擇為創新物聯網應用新增語音功能。開發人員現在可使用PSoC 6 Pioneer開發套件和IoT Sense Expansion Shield，並可選擇註冊免費的Picovoice試用帳戶。 此外，他們可使用英飛凌通過驗證的ModusToolbox執行程式碼範例，將差異化的智慧家庭和穿戴式應用引進市場。

英飛凌物聯網、運算及無線事業部門副總裁Steven Tateosian表示，我們專注於為開發人員提供以系統解決方案為基礎的方法來開發智慧邊緣裝置。與Picovoice合作可提供系統設計人員使用PSoC 6獨特的特性和功能，協助他們開發與眾不同的新一代產品。我們很高興能與Picovoice合作，在我們通過驗證的ModusToolbox軟體和工具平台中，將本機語音AI引進智慧家庭和穿戴式裝置中的物聯網應用。

Picovoice執行長Alireza Kenarsari-Anhari表示，我們擁有獨特的裝置內建語音辨識技術，其需要的資源非常少，甚至能在微控制器上妥善運作。英飛凌的PSoC 6是一款令人振奮、功能強大且具有成本效益的產品。 我們很高興透過此合作關係改善客戶體驗，並為物聯網創新者提供所需的工具。

英飛凌PSoC 6系列是安全、低功耗、功能豐富的物聯網產品完美解決方案。此系列以超低功耗架構為基礎，包括先進的低功耗設計技術，可將電池供電應用的電池使用時間延長至一整週。雙核心Arm Cortex-M4和Cortex-M0+架構讓開發人員可同時最佳化功耗和效能。PSoC 6運用其雙核心結合可配置的記憶體和周邊裝置保護單元，以支援平台安全架構（PSA）2級認證MCU。

設計人員可使用MCU豐富的類比和數位週邊裝置，為創新的系統組件（例如MEMS感測器、電子墨水顯示器）建立自訂的類比前端（AFE）或數位介面。透過ModusToolbox提供的完整軟體支援，PSoC 6 MCU可無縫搭配英飛凌的AIROC WiFi、AIROC Bluetooth或AIROC組合無線電模組。PSoC 6 MCU採用最新一代領先業界的CapSense電容式感測技術，可實現穩定可靠的現代化觸控和手勢操作介面。