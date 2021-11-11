在供應鏈陷入混亂之際，美國10月消費者通膨創下31年新高，加劇投資人對通膨居高不下的擔憂，並帶動公債殖利率飆升，受此影響，周三美股主要指數表現疲弱。

周三收盤，道瓊工業指數下跌240.04點或0.66%，為36079.94點。標普500指數跌38.54點或0.82%，為4646.71點。那斯達克指數跌263.84點或1.66%，為15622.71點。

美股三大指數全日走跌，延續了前一天的跌勢。標普500指數和那斯達克指數周二結束連續8天創下歷史收盤新高的升勢。

投銀Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，市場在經歷了一波真正歷史性的漲勢後暫時停下腳步，這並不令人意外，但我們確實認為，在進入年底之際，有足夠的助力帶動美股進一步走高。

美國勞工部公布，10月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲6.2%，創下自1990年11月的31年來最大漲幅。與9月相比，美國10月CPI上揚0.9%，超出市場預期。

該報告顯示，全球供應鏈瓶頸遲遲無法落幕，當前高漲的通膨可能比聯準會官員等許多人所預期的更為持久。

該分析師並表示，通膨題材確實是驅動一切的主因，這將影響聯準會的政策和政府的財政政策，也將驅動利率走勢，現在只有通膨是市場關注的焦點。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席經濟學家Gregory Daco表示，這份通膨報告顯示目前物價急升的趨勢頗具持久力，「在通膨前景方面，我認為通膨在好轉之前會繼續惡化，因為我們認為核心通膨要到2022年初才會觸頂」。

標普500指數11大類股普遍收黑，僅必需消費品、醫療保建和公用事業股上漲。其中，能源股下挫2.97%，跌幅最大；公用事業股收漲0.70%，表現最佳。

蘋果、微軟等科技巨頭下跌，科技股指數終場重挫1.68%，給標普500指數帶來最大的拖累。蘋果收跌1.92%，微軟跌1.53%。

美國公債殖利率飆升，促使投資人拋售高漲的科技股，並轉進銀行股以及黃金和比特幣等抗通膨資產。超微（Advanced Micro Devices）大跌約6.1%，輝達（Nvidia）跌3.9%，谷歌母公司 Alphabet跌2%。

費城半導體指數大跌2.83%。

特斯拉反彈收高4.3%，收在1067.95美元，盤中曾下挫3%，股價跌落1000美元，導致市值一度跌破1兆美元大關。受到執行長馬斯克可能出售10%特斯拉持股的消息打擊，特斯拉周一、周二股價連跌兩日。

其競爭對手電動車新創公司Rivian Automotive周三風光上市，首日掛牌股價大漲29.14%，收在100.73美元。Rivian成為今年以來美股規模最大的IPO，共集資約120億美元。

散戶交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）在證實數百萬用戶個資外洩後，股價進一步走跌，終場重挫6.0%。