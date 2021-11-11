美股消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數上揚5.5%，扭轉前一周的跌3.3%。30年期固定抵押貸款利率為3.16%，較前一周的3.24%下滑。

2.美國10月消費者物價指數（CPI）較9月上漲0.9%，超出市場預期的月漲0.6%。與去年同期相比更大漲6.2%，超出市場預期的年漲5.8%，並創下31年來新高。10月核心CPI月漲0.6%、年漲4.6%，超出市場預期的月漲0.4%和年漲4.3%。美國10月民間部門每周平均實質所得下滑0.9%。

3.美國勞工部公布，上周（截至11月6日）初次請領失業給付人數周減4000人，為26.7萬人，超出市場預期的26萬人。上周初領失業給付人數4周均值為27.8萬人，較前一周減少7250人。截至10月30日止當周，美國續領失業金人數為216萬人，較前一周增加5.9萬人。

4.美國財政部公布，10月財政赤字為1650億美元，較去年同期減少42%，亦少於經濟學家預估的1790億美元。

5.美國10月消費者通膨數據加劇聯準會可能更早升息的預期，以及美國政府承諾將遏阻能源價格進一步急升，周三國際油價失守兩周高點，並創下一周來最大單日跌幅。終場紐約期油跌2.81美元或3.34%，為每桶81.34美元，盤中一度升至每桶84.97美元。倫敦布蘭特期油收跌2.14美元或2.52%，為每桶82.64美元，盤中最高站上85.5美元。

6.美國最新公布的通膨數據超出市場預期，促使資金轉向金市，周三國際金價連漲第5日，並創下5個月新高。紐約期金收漲17.5美元或1%，為每盎司1848.3美元，創下6月16日以來新高。渣打銀行分析師表示，金價若突破位在1850美元的技術反壓區，後市可望挑戰1900美元。周三銀價收漲3.2%，為每盎司25.06美元。鉑金漲升2.7%，為每盎司1087.1美元。鈀金漲1.6%，報每盎司2053.01美元。

7.美國消費者通膨創下31年來新高，以及受到低迷的30年期公債標售結果影響，周三美國公債殖利率飆升。10年期指標公債殖利率尾盤上漲10.4個基點，報1.5528%，盤中一度跳升至1.592%。30年期公債殖利率在標售後一度觸及1.988%，尾盤上漲9.7個基點，為1.9177%。