特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上周末在個人推特上發起賣股投票後，真的付出行動，外媒曝光，馬斯克已出售部分持股，用來支付執行股票選擇權的稅單，賣股總價值達11億美元（約新台幣308億），這也是馬斯克2016年以後首次出售特斯拉股票。

綜合外媒報導，周二出爐的監管文件顯示，馬斯克已在8日以每股6.24美元行使特斯拉超過215萬股的股票選擇權，隨後賣出約93.4萬股的股票，套現約11億美元（約新台幣308億），目前馬斯克仍持有超過1.7億股。

該文件也指出，馬斯克賣股的主要目的是為了繳交行使股票選擇權相關的稅務。先前馬斯克也解釋，自己並沒有從任何地方拿現金工資或獎金，僅持有特斯拉的股票，因此唯一支付稅金的方式就是賣股。

此次是馬斯克2016年以後首次出售特斯拉股票，當時同樣行使股票選擇權並清算部分股份，以支付約5.9億美元（約新台幣165.2億）的所得稅。

馬斯克上周末在個人推特上發文詢問網友自己是否應該賣10%的特斯拉股票，結果有將近6成的網友支持他出脫持股，沒想到此舉卻引發特斯拉股價連2天出現崩跌，周一重挫5%後周二再狂殺11%，兩天下來大跌16%，使得公司市值瞬間蒸發1990億美元（約新台幣5.5兆）周三特斯拉止跌，上漲44.45美元（約4.34%）收在1067.95美元。