【愛傳媒葉毓蘭專欄】我11月8日質詢人事長施能傑，為何8月13日人事行政總處研擬不加薪，後來又改變？決定調升後，預算要怎麼配合？財政不寬裕的地方政府又怎麼辦？

全教總也擔憂，因為107年的調薪，大學教授本薪有調3%，但性質屬專業加給的學術研究費未達3%，這次是否重演？警察的薪資結構除了本俸、專業加給，還有警勤加給和加班費，是不是全部都跟著調？雖然施人事長答說本薪（俸）、專業加給（包含學術研究費）、主管加給都會調，但是，這仍未包含警察的警勤加給和加班費。

為了保障警消健康權，確保合理的休息，大法官做出785號解釋，要求政府修法。我在去年審預算就要求人總，大法官的要求勢必導致鬆綁總員額管制。

人事長答說警消的員額多在地方，不適用「中央政府機關總員額法」，但人事長遺漏了，「地方行政機關組織準則」第23條，對地方警消員額也有管制。

因為長榮女大生命案，去年11月時歸仁分局長被拔官降調成科長，因為表現優異又升遷成新化分局長，結果因為彈劾案，今年10月時又被降調成專員，這是違反憲法一事不二罰的精神的，同一件事情一個人可以被調職多少次？懲戒懲處制度併存，讓此類問題在我國一直層出不窮，我請人事長一定要重視。

喧騰新聞版面多時的主旨17行（400多字）不及格公文，不但讓外界質疑112年國家考試廢考公文，也懷疑用人機關、主管是否盡責監督。

另外NCC原專員喬建中放火燒山，無視相關法規。種種弊端，外界都會希望高階文官要權責相符，這也需要人總來把關。

作者為立委、前警大教授

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