中國生態環保部網站11日發布《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》（《聯合宣言》）。《聯合宣言》表示，中美回顧兩國堅持攜手並與其他各方一道加強《巴黎協定》實施的承諾，同時回顧《巴黎協定》目的，是根據協定第二條將全球平均氣溫升幅控制在低於2°C之內，並努力限制在1.5°C之內。為此，雙方承諾作出努力，包括在《巴黎協定》框架下在21世紀20年代採取提高力度的強化氣候行動，以使上述溫升限制目標可以實現，並合作識別和應對相關挑戰與機遇。

《聯合宣言》指出，走向未來，中美歡迎世界範圍為應對氣候危機做出的重大努力。但也認識到，這些努力及其總體效果與為實現《巴黎協定》目標所需努力之間仍存在顯著差距。

雙方強調，盡快彌補這一差距至關重要，特別是要通過提升的努力。兩國宣佈計畫在此決定性的十年，根據不同國情，各自、攜手並與其他國家一道加強並加速旨在縮小差距的氣候行動與合作，包括加速綠色低碳轉型和氣候技術創新。

《聯合宣言》並稱，雙方計畫抓住這一關鍵時刻，投身於擴大各自和共同努力，以加快向全球淨零經濟轉型。

《聯合宣言》稱，雙方計畫在以下方面開展合作：（一）21世紀20年代減少溫室氣體排放相關法規框架與環境標準；（二）將清潔能源轉型的社會效益最大化；（三）推動終端使用者行業脫碳和電氣化的鼓勵性政策；（四）迴圈經濟相關關鍵領域，如綠色設計和可再生資源利用；（五）部署和應用技術，如碳捕集、利用、封存和直接空氣捕集。

《聯合宣言》表示，兩國特別認識到，甲烷排放對於升溫的顯著影響，認為加大行動控制和減少甲烷排放是21世紀20年代的必要事項。

第一財經報導，裡夫金辦公室中國主任、環球中國環境協會執行董事吳昌華表示，在這個檔中，中國明確表態積極參與在減少甲烷排放方面的工作，算是間接表示對美國牽頭甲烷減排計畫的支持。支持在減緩、適應和支持方面取得有力度、平衡、具有包容性成果。