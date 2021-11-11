衛福部醫福會執行長王必勝遭爆料外遇後，衛福部長陳時中昨也被爆在防疫期間聚餐，還將口罩脫下喝酒高歌，在場還有亮麗女子，46秒影片曝光引發軒然大波。對此，資深媒體人韋安直言「很怪」，難道指揮中心內部全面「開戰」了？

王必勝被爆料外遇小15歲林姓護理師，不倫戀風波延燒多日，時隔12天後，王必勝和太太共同接受媒體專訪。王必勝五度向太太道歉，也改口承認和林小姐有不應該的關係，王太太則表示現在沒有要原諒他。

就在鬧出王必勝外遇風波後，陳時中昨晚也遭爆防疫期間與商界聞人聚餐，全場無人戴口罩，陳時中本人更是脫下口罩邊高歌邊與大家敬酒致意，一旁的人不斷鼓譟炒熱氣氛，大喊「水啦」，旁邊甚至多名女子在場；但陳昨回應，該影片是去年6月15日在公務行程結束後臨時應朋友之邀，並非在三級警戒期間。

對此，韋安今（11日）在臉書發文表示，「奇怪」，中央防疫指揮中心內部有「線民」？先是王必勝緋聞被爆，昨天夫妻才接受專訪，清消「餘毒」；後是陳時中高歌暢飲的短片流出，旁邊的女性也有點奇怪，韋安質疑，難道指揮中心內部全面「開戰」了？

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