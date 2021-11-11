北市楊氏科技股份有限公司滯欠營利事業所得稅347萬餘元，行政執行署台北分署調查發現，該公司負責人楊名衡，曾涉嫌掏空已下櫃的華美電子公司，運用談判技巧勸諭他繳清，楊男日前已全額繳清欠稅款。

台北分署11日表示，楊氏科技公司因滯納地價稅、房屋稅、營業稅、營利事業所得稅、健保費及勞保費合計347萬餘元，經北市稅捐稽徵處、財政部台北國稅局、衛生福利部中央健康保險署台北業務組及勞動部勞保局自2017年底陸續移送台北分署執行。

移送時楊氏公司名下雖仍持有位於北市大安區、新北市汐止區不動產，台北分署併案台北地院、士林地院執行，但因其上設有高額抵押權，拍賣後除清償優先之房屋稅、地價稅外，皆分配予抵押權人，其餘案件則無法受償。

這些不動產經法院拍賣後，楊氏公司名下已無財產可供執行，且公司亦無營業，公司負責人楊名衡僅承諾每月自繳3萬元，卻愛繳不繳，致案件催收一度陷入瓶頸。

台北分署決定另闢蹊徑，著手調查楊男背景，發現楊同時為另家已下櫃的華美電子公司負責人，且涉嫌掏空公司，曾被檢調偵辦，執行官研判楊有資力清償。執行官掌握楊男懼怕遭拘提、管收的心理，運用談判技巧，要求楊親自至分署說明財產狀況並辦理正式分期繳納。

楊男為避免遭台北分署向法院聲請拘提、管收，已於今年8月底將積欠款項177萬元繳清，將其欠稅款全數繳清。