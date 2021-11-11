台中宋姓男大生7日因擦撞瑪莎拉蒂，遭3惡煞爆打致顱內出血昏迷，3名惡煞目前已遭拘提聲請羈押；3人當中的張姓男子被起底是彰化食品業小開，瑪莎拉蒂登記在張母名下，張男種種惡行遭起底，不但前年當兵時曾拿鐵椅砸同袍，6年前讀高二時也曾無照騎車爆衝攔檢站，遭開罰9萬，家人不服上訴遭駁回。

根據彰化地方法院105年判決書，張男於105年12月3日騎機車行經臺中市西區臺灣大道二段與五權路口處，遇到台中市第一分局設下的酒測攔檢站，卻不依照規定停車受檢衝過攔檢站遭到員警開單裁罰9萬元。張男於106年1月13日到案陳述不符裁罰，提出行政訴訟。

張男主張，他在案發當天偷偷騎父親所外出購物，但他騎在最外側車道，警方的攔檢點在內側車道，且該路段夜間照明不夠，視野與視線因光線十分不足、角度有限，所以無法充分辨識執行酒精濃度測試之立牌標示。

張男也主張，警方設立之標示架須顧及機車騎士感受，且能足夠辨識方位角度。自己當時沒喝酒，因此沒有酒後駕車之慮。他看到警方隨機攔阻時，因行車速度較快，擔憂緊急煞車危及後座乘客及警員安全，才繞避未及時停車。

而且自己當時就讀高二，未達到考取駕照之法定年齡，所以無法接受道路交通管理法之完整訓練，不知道道路交通安全規定。

當時值勤員警出庭時證稱，「我們的副所長先看到張男未戴安全帽，想要攔停，但機車不停繼續前行，之後站在機車道上的同事也要上前攔停，但機車仍加速通過。」

法官當庭檢視當天錄影畫面，發現攔檢站照明相當明亮，還有警車及三角錐將車道縮減，有多名員警穿反光配戴發光指揮棒，也有一位警員站立在機車道上張男的正前方，但張男仍快速通過，員警吹哨並舉指揮棒攔停，但未減速直駛而去。

法官認為，張男辯稱，誤以為是「一般之警方攔停」而不知是臨檢站，屬淡化違規情節之詞，與常情不符。認定張男既然可知該處為一臨檢站，逕自駛離酒測臨檢站就屬違規，依法仍應受處罰。