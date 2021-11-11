胰臟癌常被稱作「癌中之王」，因為初期沒有症狀，讓患者難以察覺，因此讓不少人聞風喪膽，其中生活中常見的三個習慣可能會讓胰臟過勞罹癌，分別是「外食高油脂」、「愛吃高糖食物」以及「飲酒過量」。郵政醫院營養師黃淑惠將胰臟比喻為馬達，指出本來有80年壽命的東西，如果過度操勞，最後可能50年就報銷。

郵政醫院營養師黃淑惠在節目《健康2.0》上表示，食物中的飽和脂肪易讓血管硬化，導致上皮細胞通透性不佳。將高油脂的食物吞到肚子裡面後，身體要消化它就必須靠胰臟的脂肪分解酶，因此吃的越多就消耗越多。「其實就像馬達一樣，本來有80年壽命，一直操勞可能縮短成50年差不多就報銷了，所以吃越多油就要一直做工。」

黃淑惠指出，日常中許多常見的點心其實都蘊含油脂，像是台灣常見的小吃「肉圓」和「油條」都是這樣，另外很多人會誤以為只要食物摸起來乾乾的就不是油脂，像是太陽餅、方塊酥等麵餅類的點心，但其實油都隱藏在裡面，因為要讓麵餅酥酥的，裡面肯定是加了不少的油。

安南醫院醫療副院長許秉毅分享國際期刊的研究說，常吃高油或高糖的食物其實都可能會引發胰臟癌。探討10萬名美國人的飲食生活習慣與胰臟癌發生的觀察研究，這個研究長達九年，結果發現，飲食方面平常少油少甜發生胰臟癌的機會，會比高油高糖的人們降低40％，因為吃得太油太甜恐造成胰臟的負擔。

另外，喝酒也很容易會傷害胰臟，許秉毅也說，曾經有個病人因為工作需求常常需要應酬喝酒，某天他突然發現自己的肚子會有點脹痛，起初以為是胃病，便沒有太過在意，直到後來體重開始減輕，才趕快去看醫生，結果發現胰臟5、6公分的腫瘤。