德國看守協會今天公布2022氣候變遷績效指標，台灣整體排名為第60名，全球倒數第5，但環保署認為資料有誤，並評估不再參加，環保署署長張子敬今天會前受訪時指出，德國看守協會也承認數字是錯誤，但實際發布時卻沒有任何說明或更正，「如果還是我形我素就考慮不參加」。

立法院社會福利及環境衛生委員會今天邀請環保署等部會針對「事業廢棄物處理及流向追蹤」專題報告。

張子敬會前受訪時表示，對所有評比都虛心接受，但因為我國不是聯合國會員國，因此很多資料德國看守協會多從網路資料庫去得知，但會拿到不是正確或即時的資料，往往每年都發生錯誤，環保署也與德國看守協會聯繫希望提供其

正確資料，或派人來台但他們都不接受。

張子敬說，如今年報告中錯誤較多為人口的部分，使用2000萬人計算、少計算300萬人，導致數字失真。

張子敬指出，德國看守協會也承認數字是錯的，但實際發布時卻沒有任何說明或更正，如果還是持續我形我素，就考慮不參加評比。