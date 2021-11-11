美股四大指數下跌，台股加權指數11日開低在17527.18點，權王台積電（2330）開低在600元，下跌12元，聯發科（2454）也因10月營收374.12億元，月減21.91％，股價開低在936元，宇宙人概念指標股宏達電（2498）也下跌逾5％，指數跌幅擴大，台股早盤跌幅逾百點。

受到消費者物價跳高引發通膨疑慮、導致公債殖利率跳高影響，科技、半導體類股應聲走弱，美國四大指數也全面收低。

道瓊工業平均指數11月10日終場下跌0.66％（240.04點）、收36079.94點。那斯達克指數下跌1.66％（263.84點）、收15622.71點。費城半導體指數下跌2.83％（107.55點）、收3693.02點。

中信投顧指出，近日高價IC設計、電子權值股在指數蓄勢挑戰前高17633點之際，卻轉弱勢輪動格局來看，盤勢推升結構已有外強中乾跡象，而櫃買指數領先大盤轉橫盤，並伴隨量能快速下滑，內資態度亦於高檔明顯轉趨保守，近日台股出現開高走低甚或無預警拉回走勢不意外。

不過，由於10日台股在美股收黑及鄰近亞股延續疲弱表現雙重壓力下，仍見拉抬翻紅走勢，顯示目前多空籌碼換手，仍以前者較占上風。

此外，月線加速翻揚與季線形成多頭交叉，均線結構扭轉原先糾結格局，亦可望發揮下檔支撐效果，預期在美股未見明顯轉弱之前，逢回偏多思維勝算較大，惟不追高。