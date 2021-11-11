華上生醫（7427）新藥開發進度報喜，旗下自主研發治療大腸直腸癌新藥組合CC-01（腫瘤微環境調控劑，Tumor Microenvironment Regulator），將於國內醫學中心啟動Ib臨床試驗收案。

該新藥是治療晚期大腸直腸癌3線病患。這是華上生醫自主開發，從動物試驗的發現進入人體臨床試驗的腫瘤免疫療法新藥組合。

董事長陳嘉南表示，華上此次開發的腫瘤微環境新藥組合，已經申請全球多個國家發明專利，目前已經獲得批准的專利，包括有澳洲、南非、紐西蘭、俄羅斯與台灣，其他國家的專利陸續審查批准中。

在腫瘤免疫療法領域，CC-01是一種全新機制的腫瘤微環境調控劑新藥組合，第一次進入人體臨床驗證治療晚期大腸直腸癌。CC-01是由兩個口服藥物所組成，病患服用方便，在動物試驗研究呈現非常高比例的ORR（客觀緩解率），其療效主要是藉由調控腫瘤微環境的組成，抑制壓抑型的免疫細胞之數量與活性，活化毒殺型免疫細胞及自然殺手細胞的原始抗癌活性，達到抑制腫瘤生長的目的。

大腸直腸癌發病率是繼乳癌與肺癌後罹患人數第三多的癌症。是全球常見的惡性腫瘤。根據世界衛生組織（WHO）統計，預估2025年全球新增大腸直腸癌罹患人數將高達132萬人，因大腸直腸癌死亡的病例超過數十萬之譜。台灣衛生福利部統計顯示，2018年台灣新增大腸直腸癌病例有16525例，2020年有6489死亡案例與大腸直腸癌有關。研究顯示，晚期大腸直腸癌3線治療儘管已經有治療藥物，但疾病進展非常快速，仍存在顯著的臨床未滿足需求。台灣一年約有6000-7000位的晚期大腸直腸癌病患，亟需新藥來滿足醫療需求。