最強星二代歐陽娜娜近幾年都在大陸發展，憑著甜美的臉蛋與清新的氣質成功擄獲大批粉絲的心，加上卓越的音樂才華，讓她逐漸在大陸演藝圈中發光發熱，連帶著「歐陽家」的其他姊妹也備受矚目。其中，歐陽娜娜的妹妹歐陽娣娣近期也追隨她的腳步演出大陸古裝劇，劇照曝光讓網友眼睛為之一亮。

年僅17歲的歐陽娣娣近日在大陸古裝劇《當家主母》中演出，並在劇中飾演大奶奶身旁的丫鬟「小蘭」，網路上也公開了她的古裝造型，清新的扮相讓網友相當驚艷。歐陽娣娣同樣在個人微博上公開劇照表示「大家好，我是小蘭，在大奶奶身邊，學到的不止是緙絲」，吸引網友紛紛留言「偷偷去拍戲，驚艷所有人」、「娣娣這個造型就是很不錯的說」、「跟二姐好像啊」、「期待妹妹」、「娣娣越長大越好看」、「第一部戲就是古裝，不簡單啊」，引起熱烈討論。

歐陽娣娣在陸劇中《當家主母》中演出。（圖／微博@歐陽娣娣）

事實上，歐陽娣娣不久前也曾在微博上公開，與飾演少奶奶的蔣勤勤合照，只見兩個人緊貼在一起並露出俏皮的表情，在當時便已吸引大眾注意，如今又曬出劇照，讓戲劇還未上映就造成熱議。

另外，身高將近170公分的歐陽娣娣，近期還與二姐歐陽娜娜一同拍攝雜誌，在公開的照片中她們的造型雖全身包緊緊，但歐陽娣娣站在歐陽娜娜身邊似乎看起來更加高䠷，精緻的五官也讓網友直呼「青出於藍而勝於藍」、「顏值快要超越姐姐了」、「姐姐妹妹都很漂亮」。