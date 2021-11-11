顏寬恒學歷被質疑 朱立倫轟綠營「雙標黨」：先檢視蔡總統論文

國民黨徵召前立委顏寬恒參選台中市第二選區立委補選，但顏的「美國加州舊金山多明尼肯大學在職企管碩士」學歷卻被質疑真偽，國民黨主席朱立倫今受訪時，批評民進黨是最厲害的雙標黨，為什麼不先檢視蔡英文總統的博士學位？博士論文？

加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，根本沒聽過「以商管研究與教育著稱的加州多明尼肯大學」，不過找到一個加州「多明尼克大學」MBA的網站，強調「不用考試就能報讀」，懷疑這是顏寬恒就讀的學校。

朱立倫今天表示，民進黨是最厲害的雙標黨，為什麼不趕快檢視蔡英文總統的博士學位和論文？每一項都應該請總統府一一讓全民檢視，不要每一次都想要先抹黑造謠對手。

朱立倫表示，顏寬恒是台中在地，就像台中市長盧秀燕講的，他成長45年，大家看得到、見得到、隨時感受得到，不是臨時空降、靠抹黑造謠的人可以取代的。

國民黨台中市黨部主委林敏霖請辭主委被朱立倫慰留。朱立倫則表示，林會繼續為台中打拚，林很客氣，說希望讓年輕世代有機會，但在責任感驅使下，一定是全力以赴，為台中第二選區的輔選，為台中打拚。