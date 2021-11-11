天后張惠妹（阿妹）深夜突然開起直播，久違和粉絲聊聊近況，也提到前陣子消失的原因，到最後竟然開始開深夜演唱會，接受觀眾們點歌，釣出一票大咖藝人出現，包括五月天阿信、吳青峰、林志穎、阿爆、戴愛玲、蔡旻佑等人，直率的她更當場拆假睫毛，讓氣氛嗨到最高點。

阿妹10日結束電商平台工作後，回到家凌晨便突然開直播，還一連獻唱《一夜情》、《水藍色眼淚》、《big city》、《壞的好人》、《傲嬌》、《連名帶姓》等夯曲，直播間儼然成為深夜演唱會，還釣出阿信來朝聖，讓阿妹忍不住虧：「主唱大人這麼晚不睡覺很酷欸，是都不睡覺嗎？我無法相信，現在快三點了捏！」

儘管如此，阿妹還是為阿信唱了《擁抱》，讓阿信直誇：「阿妹直接在美的國度捏」、「太好聽了！」阿妹也為大家解惑，自己先前不是消失，「很多時候我只要一回台東，就會整個很像閉關，所有人都找不到我，我沒有消失，只是一沒有工作我就回台東。」

對粉絲敲碗專輯進度，阿妹也坦言：「有感覺的時候就會有新專輯了，現在還不確定自己想唱什麼，我就先放著。」她提到今年跨年沒有接任何活動，但明年將會有全新巡演，「比較大的事情是明年，明年會有演唱會，我最近一直在構思想演唱會的事情，期待一下囉！」