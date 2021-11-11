金門環島北路拓寬工程發現疑似「貝塚」遺址，縣文化局邀請學者專家會勘後，確認並非文化層，而是晚近民居建築破瓦片堆積的回填土，承包廠商可以自行辦理復工。

縣文化局也走訪瓊林在地居民，確認現場原先是一條溝，附近居民將一些貝螺、瓦片等廢棄物丟棄入溝形成現況。（金門縣文化局提供）

縣文化局長許正芳說明，該局在環北發現疑似貝塚遺址後，立即派員赴工地現勘，並依《文化資產保存法》及相關規定，要求廠商立即停工，並邀請文資委員黃振良、林金榮及台師大教授江柏煒，以及專業防護服務中心主持人曾逸仁教授，會同縣府工務處及尚燁營造履勘，最終確認地層為各種不同貝類及晚近民居建築破瓦片堆積的回填土，並非文化層。

金門縣文化局邀請學者、專家會勘，確認是晚近民居建築破瓦片堆積的回填土。（金門縣文化局提供）

黃振良委員指出，疑似「貝塚」的堆積層在地面下約60～80公分處，其中有各種不同類的貝殼，如文蚶、血蚶、尖母螺及部分蠔殼，並夾雜不少疑似宋、元時代的的青瓷破片，還有近代民居建築中所使用的破瓦片等，又以貝殼占多數。該路段最初開闢於1920年代末期，1950年代後再經數次整修，而堆積層橫切面底部呈碗底形狀，有可能是將堆積物填在一條小溝內，形成堆積的回填土。

林金榮委員也表示，現場堆積層推論為2次堆積，是近代移置廢棄物，非史前或歷史時期的生活遺址文化層，無保留考古之必要；另堆積物中呈現擾亂現象，仍有少量宋、元時期青瓷碗殘件及陶器殘片，屬於閩南窯口所燒製；金門史前貝塚文化的遺存，以貝類、夾砂陶、石器、獸骨等為文化類型特徵，但現址會勘並不存在上述實物，並無提報為貝塚的條件。

江柏煒委員也認為，現場研判並非史前貝塚，最主要的原因是其文化層夾雜大量的紅板瓦、筒瓦、板磚等殘片及部分的瓷片，因此不會是史前時期的文化層，而是近代廢棄堆積的沉積物；從紅板瓦、筒瓦、板磚的厚度來看，又屬於比較接近晚近的磚瓦。因其厚度較厚，不像是明清以前燒製的材料。

縣文化局也走訪瓊林在地居民，確認現場原先是一條溝，北向是早期的港口，附近原本也有村落，後遷入瓊林。居民將一些貝螺、瓦片等廢棄物丟棄入溝，久之形成現況，綜合判斷應非史前貝塚。