Multiple sources told me that Marvin Bagley III refused to check into Sunday's game when Luke Walton called upon him in the second half vs. the Suns.



I didn't report it, wanting to first talk to the Kings coach.



Walton said he & Marvin are in communication and has to be ready pic.twitter.com/m3E6JxaeVk — Sean Cunningham (@SeanCunningham) November 11, 2021

這下子巴格利跟國王總教練華頓之間的不和問題，直接被攤在太陽下了！根據國王隨隊記者尚恩康寧漢11日搶先爆料，華頓在9日出戰太陽比賽下半場，原本想在暫停時換上巴格利出賽，卻遭巴格利當場拒絕且轉頭離開，看來兩人早已鬧翻了。

身為2018年選秀榜眼，巴格利待在國王的日子卻很不順遂，除了傷痛持續困擾，更自認在國王不受重用，且曾放話希望國王趕緊把他交易出去，雙方在本季開打前就達準備分道揚鑣共識，也讓巴格利本季目前僅打了1場，更只打10分鐘。

不過華頓沒把這個不和問題放在心上，今天受訪時表示，「這只是我們球隊內部問題，我們會處理好的，我認為當前最重要的是球隊整體表現，我們仍須繼續前進。」國王目前5勝6敗，排名西區第9的不上不下位置，也難怪華頓不擔心。

只是仍在領國王薪水的巴格利，可以當場拒絕華頓的上場要求，這已經嚴重影響到華頓領軍威嚴與國王團隊士氣，假如國王高層與華頓仍然用這種消極方式處理巴格利的去留，接下來絕對還會繼續發生這種內訌戲碼，反正國王也沒打算爭冠吧！