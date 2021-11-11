指揮中心研擬推出「7+7」的春節返台措施，交通部部長王國材11日指出，會盡量在防疫旅館上配合。

指揮中心10日表示，已和各部會協調，討論春節國人返台放寬為「7+7」的7天防疫旅館加7天居家隔離。王國材11日在交通委員會會前受訪說，尊重指揮中心在防疫上的考量，會在防疫旅館上配合。

至於量能可提升多少？他回應，理論上可以增加防疫旅館一輪，供給量能增加，也會把資訊放在防疫旅館查詢平台。

他透露，在最忙碌的12月25日至1月31日的春節訂房期間，防疫旅館查詢平台會以紅燈、黃燈、綠燈來標示，希望可以從空間及時間兩個方向來分散需求。他解釋，可能某縣市是紅燈，但其他縣市是綠燈，就可以在空間上調配；或是1月5日訂不到，但是12月25日還有空房可以做預定。

防疫旅館查詢平台將於11日下午在觀光局網站上線，將依縣市、日期的訂房狀況區分燈號，綠燈代表有20間以上的空房，黃燈示警空房數量在20間以下，紅燈則是表示一間不剩。