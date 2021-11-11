民進黨中央編列預算補助黨公職架設看板，舉辦宣講，補助經費越來越高，現傳出補助金額提高至原來的7倍。國民黨主席朱立倫今出席國民黨立院黨團大會前受訪表示，民進黨資源無限，不要說到7倍，700倍都很正常。

朱立倫說，民進黨用政府的力量、無盡的資源在跟民意對抗，但很多反映民意的活動並不都是國民黨辦的，還有無數公民團體舉行活動，發出怒吼，民進黨現在是在對抗全民的力量。

朱立倫今天參加國民黨團大會，主要是為了溝通四項對於修憲的共識，國民黨中央日前達成18歲公民權、恢復立院閣揆同意權，以及環境變遷、動物保護入憲等四項修憲共識，今天與立法院黨團溝通意見。

會後朱立倫表示，黨內對修憲看法全黨一致，大家針對於擴大公民參政權，包括降低年齡以及不在籍投票，這是我們國民黨的共同主張，同時我們堅決主張閣揆同意權，這是憲政的一個基礎。另外對於兩大進步議題，一個是氣候權入憲、動保權入憲，這兩項也是國民黨堅定的主張。

針對於1218公投案，會讓更多民間的力量來參與，最後匯集成公民的力量，四大公投的立場、目標就是「四個都同意，台灣更美麗」，但是我們也很清楚這兩大主張，有關於反萊豬、顧健康，公投綁大選、堅持民主權，這兩項是我們國民黨的主張，我們全黨一致共同支持。兩大民間團體提出來的公投案，我們表示尊重協助支持，有不同的意見，我們予以尊重，但是我們會盡最大的努力予以協助。