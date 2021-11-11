陳女找回兒子遺失的生日禮物，內心十分雀躍感動萬分，不停向警員致謝。（警方提供／陳世宗台中傳真）

陳姓婦人日前早上約8時許，慌張地跑進派出所稱兒子的手錶在籃球場遺失，帶著一張自己製作的遺失公告，公告有附上手錶的照片，請警方幫忙協尋；記憶力極佳的警員林志丞忽然靈光一閃，對此手錶似乎有印象，記憶中記得同仁曾經受理過該拾得物，便立刻翻拍此公告並於公務群組內詢問，果不其然不到幾分鐘，就幫民眾找回遺失的手錶。

警方指出，同事警員陳炯憲機警的回想到，於10月24日有受理一位楊姓民眾拾得手錶案，確認該手錶與陳女所述遺失的手錶品牌、特徵相同，且比對楊姓民眾拾得日期也符合報案人所述遺失之日期，便立刻通知遺失人陳女領回，陳女找回兒子遺失的生日禮物，內心十分雀躍感動萬分，不停向警員致謝。

陳女說，兒子於周末10月23、24日下午至社區的籃球場打球，回家時發現他的生日禮物不見了，是一支黑藍色的CITIZEN星辰光動能手錶，兒子非常珍惜這個15歲的生日禮物，因為該手錶與寶貝兒子有很多共同的回憶，手錶遺失讓他傷心不已。

婦人一開始在社區大樓張貼公告，請好心的住戶幫忙留意，但遲遲未收到好消息，不忍看兒子每天鬱鬱寡歡、愁眉苦臉，只好來派出所請求警方協助，沒想到警方效率如此神速，上午來報案，下午就收到警方的好消息，大讚大墩所的警察不僅專業，服務態度熱心又積極；也感謝拾得人楊先生的拾金不昧，才能讓自己的寶貝兒子破涕為笑。