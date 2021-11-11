中國駐美大使館今天（11日）發布，美國國務卿布林肯10日（當地時間）主持召開新冠疫情視訊外長會，多國外長和國際組織負責人參會，討論疫苗公平分配、全球衛生安全等問題。中國駐美國大使秦剛作為大陸國務委員兼外長王毅的代表出席會議並在會上致詞。

秦剛指出，大陸國家主席習近平多次表示疫苗應作為全球公共產品，提出全球疫苗合作行動倡議，呼籲推動疫苗公平分配，公平對待各種疫苗，根據世衛組織緊急使用清單推進疫苗互認。

秦剛說，目前，中國累計已對外提供17億劑疫苗和原液，今年全年將超過20億劑。中國已向「新冠疫苗實施計劃」（COVAX）供應超過7000萬劑疫苗，並捐贈1億美元。我們應發揮捐贈、商業採購、聯合生產等各種方式的積極作用，以實現提供疫苗數量的最大化。

秦剛強調，中國堅定支持發展中國家抗疫，提供大量醫療物資，對外提供的疫苗99％以上運抵發展中國家。習近平今年9月宣佈，中方年底前將再向發展中國家捐贈1億劑疫苗。中國還同30個國家發起「一帶一路」疫苗合作夥伴關係倡議，同19個發展中國家開展疫苗聯合生產。

秦剛表示，團結合作是戰勝疫情的最有力武器。各國應採取科學態度，反對污名化、政治化。大國要切實扛起責任，帶頭加快向中低收入國家提供疫苗，並幫助其培植產能。