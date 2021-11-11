招聯會今天將再開會擬通過分科測驗級距計算採「0.1％方案」，但教育部長潘文忠今天提醒招聯會要審慎處理這件事，111學年分科測驗簡章已在11月5日公告，考試制度要做任何改變，必須和社會充分溝通。教育部的立場是，111學年不能改，要改也是112學年以後。

現行級分計算方式是前1％考生的平均分數為計算基礎，但招聯會在常委會10月1日卻做成決議，111學年分科測驗級距計算方式以前0.1％考生來計算，才能區分出頂尖考生的程度。不過教育部認為這項改變未取得社會共識，因此打了回票。

不過國教行動聯盟昨天開記者會，要求分科測驗級距計算方式從前1％考生為計算基礎，改為前0.1％。這為招聯會增添材火，招聯會今天擬再召開常委會，通過「0.1％」方案。

立法院教文會今天審查教育部預算，潘文忠在會前接受媒體採訪時表示，級分計算方式行之有年，要做任何改變，必須和社會充分溝通。而且明年分科測驗簡章已經公布，招聯會要改變，必須慎重。

教育部表示，考量111學？大學分發入學招生簡章已於11月5日公告，在簡章公告前尚未獲得社會各界對於級距計算基準之理解與共識，建議招聯會應善盡社會溝通、取得共識後，再評估是否於112學年以後執行。

對於招聯會今天擬通過「0.1％」方案，多個教團發表聲明群起攻之。全國教師工會總聯合會表示，無論1％或0.1％，都已是該屆考生中的TOP，盲目追求「狀元」的思想作祟，對於人才培育並不會比較有利。全教總以為，要做這樣的更動，恐怕需要更多研究與討論，不宜貿然更動之。

台灣家長教育聯盟也發表聲明指出，目前採取前1％考生平均分數作為級分計算依據，意謂以前1％的考試分數來衡量切割學生的學習表現，這一級度已經是有99％學生要接受1％的標準；若再細分至0.1％，那99.9％的學生情何以堪？99.9％的學生也是有血有肉，也是不斷付出努力的，何忍踐踏他們！