台中隨著各大重劃區土地飆高，愈來愈多建商轉往生活機能成熟的精華市區整合土地，由於大面積土地整合不易、開發耗時，卻都創下銷售佳績！尤其是台灣大道以北的西屯商圈，由於距離七期商圈很近，可說是七期輻射熱區，成屋包括「精銳FUN未來」、「惠宇觀市政」房價坐4望5；預售案「理仁柏舍」、興富發「仰星殿」則是坐5望6。

根據最新實價登錄資料，西屯區兩大品牌建商新成屋「精銳FUN未來」與「惠宇觀市政」，近一年來的成交均價皆已超越40萬元，「惠宇觀市政」最高成交價達48.69萬元；而聯聚建設旗下的理仁建設，去年開賣的預售案「理仁柏舍」，開出每坪55至65萬元行情，將北七期區域房價明顯拉升。

另外，包括鉅陞建設與萬群地產也積極在台灣大道北側購地整合。其中，位在七期新光三越、大遠百正對面、台灣大道上的全國加油站用地，目前已由萬群地產購入，並持續整合周邊地塊；而位在新市政中心對面、兆豐銀行旁的住五、住二停車場用地1759坪，則由鉅陞建設以每坪160萬元、總價28.15億元購入。

鉅陞建設在七期南側購地鎖定停車場、餐廳、家具賣場等，由於地段精華，助攻銷售，更將目光轉向其他區域購地。

此外，位在西屯區西屯路、弘孝路口的「精銳FUN未來」，基地面積1309坪，歷時8年時間，包含4年土地整合、4年興建工程期，近期完工落成。精銳建設表示，台中市區內很難再取得千坪以上大面積基地，精銳為追求能有社區大花園的美學規畫，費心4年時間在整合土地上。

「精銳FUN未來」在建築施工的技術成分相當高，受到住戶極高讚賞，也是精銳粉絲死忠追隨的主因，推案即迅速完銷，當年推出時每坪單價3字頭，目前最新成交價已站上4字頭。

精銳建設工務部副總林谷聯表示，該案工程期間最高紀錄曾創下四層鷹架；三層外飾造型有192種多層次曲線；曲面外觀衍生出667個不規則狹窄挑空，工程人員在夾縫中施工，施工難度與時間都相對增加；中庭400多坪花園採降板無花台設計，樹穴深度至少100公分以上，讓大樹充裕紮根，讓人為痕跡隱形成就自然森林。