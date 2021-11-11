今年受到疫情衝擊，餐飲、飯店業者業績雪崩式下滑，如今疫情趨緩，迎接尾牙、春酒旺季來臨，飯店業者搶推優惠方案搶攻市場。高雄福華大飯店推出滿10桌即贈尾牙贊助金1.5萬元餐飲抵用券，期待挹注今年度營收。

高雄福華大飯店也推出超有感的早鳥加碼優惠，早鳥活動期間預訂付訂尾牙春酒餐會每席9888元以上，滿5桌即贈尾牙贊助金1萬元餐飲抵用券。（業者提供）

高雄福華指出，即日起至明年3月31日止，推出尾牙春酒嘉年華專案，提供中式桌宴及西式料理，中式桌宴可選宴會廳廣東菜或六樓江南春江浙菜，每桌7888元、9888元、1萬1888元起 (10人量)。

另依桌宴價格加贈果汁或紅酒，又可享酒水優惠價，另消費五桌(5萬元以上)或總消費人數80人以上贈卡拉OK歡唱。去年甫改裝完成的五樓麗香苑以西式自助餐形式提供，挑高寬敞的用餐環境及豐富的料理深受饕客喜愛，亦提供尾牙聚餐，每位平日$688元、假日$888元。

部門尾牙也可選擇在30樓Smile One精緻涮涮鍋舉辦不同形式的餐會，現場提供包廂，還有三面環景的美麗景緻，用高空美食美景犒賞員工一年的辛勞。另外不管是中式合菜或自助料理還可依預算量身打造不同專案。

高雄福華大飯店也推出超有感的早鳥加碼優惠，早鳥活動期間預訂付訂尾牙春酒餐會每席9888元以上，滿5桌即贈尾牙贊助金1萬元餐飲抵用券，滿10桌即贈尾牙贊助金1.5萬元餐飲抵用券，滿15桌即贈尾牙贊助金2萬元餐飲抵用券，滿20桌即贈尾牙贊助金2.5萬元餐飲抵用券。

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