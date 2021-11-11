前天金塊大將約基奇(Nikola Jokic)和熱火馬基夫莫里斯(Markieff Morris)爆發肢體衝突，後者在防守上引起對方不滿，遭狠狠推倒在地，兩人遭驅逐出場，事後各被禁賽1場、罰款5萬美元處分，而賽後雙方家人也在網路上開噴，約基奇哥哥直言若馬可斯莫里斯(Marcus Morris)想繼續，他們絕對奉陪！

LES FRÈRES JOKIC SE SONT CRÉÉS UN COMPTE TWITTER 🔥😂🔥



🇷🇸 @JokicBrothers 🇷🇸



Strahinja, Nemanja, ON VOUS AIME 🙌 pic.twitter.com/l6SWyvknPB — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) November 9, 2021

之後在網路上出現約基奇兩位哥哥和莫里斯兄弟對戰的P圖，不少人認為莫里斯兄弟真的惹錯人，因為約基奇兩位哥哥(Strahinja Jokic)和(Nemanja Jokic)外貌看起來相當兇狠，身材也挺高大，除此之外他們兩人過去背景也成為網友熱議的話題。

Plus the criminal history already there🤦🏾‍♂️https://t.co/zY7VrWXvyl — Long Story Short (@TheCreditKing3) November 9, 2021

約基奇大哥Strahinja今年39歲，身高213公分，曾在歐洲打過籃球，不過成績一般，但由此可見他也是有運動底子的人，不光是靠嚇人的外表和身材，另外他在2019年曾在酒吧喝醉，涉嫌毆打女子並差點將其掐死，可怕行徑讓人畏懼，當時他被判二級攻擊重罪。

二哥Nemanja今年37歲，身高接近200公分，曾經在底特律高中和大學打球，不過未打出太亮眼成績，之後轉投拳擊場，而他專攻泰拳，2019年在比賽中與對手(William Vandervier)較量，最後花不到一分鐘的時間KO對手，對方可是佛羅里達州第13名的拳手。

Reminder that Nemanja Jokic, one of Nikola’s brothers is a professional Muay Thai fighter. https://t.co/5bivtQNnti pic.twitter.com/kRRiHlR8yM — Joey Wilkinson 🏁 (@AssassinateHate) November 9, 2021

至於兩位哥哥是否真有加入幫派，目前沒有明確的答案，只不過身處塞爾維亞的他們，或許個性都相當好鬥，之前在約基奇與對方發生衝突的比賽中，他們在觀眾席幾乎按奈不住情緒，若不是場邊人員制止，他們有可能就衝下去幫忙了。

而稍早據美國媒體報導，兩位哥哥可能真沒打算放過馬基夫莫里斯，因為他們已買好11月29日金塊作客熱火比賽門票，想必當天一舉一動都是焦點。昨天馬基夫莫里斯雙胞胎弟弟馬可斯莫里斯在網路上說：「等我哥轉身然後推他，我記住了。」但隨後遭到約基奇哥哥回嗆。