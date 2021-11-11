台中第二選區立委補選將於明年1月9日舉辦，國民黨、民進黨分別派出顏寬恒、林靜儀兩位前立委迎戰，引發各界關注。港媒評論指出，這場選舉壓力最大的人是有「藍營一姐」之稱的台中市市長盧秀燕，因為補選背後代表的其實是「龍燕之爭」，即與林佳龍的2022台中市長之戰提前開打；這場補選更可謂盧的「真實民調」，台中人對盧的好感度、施政滿意度與連任機率都體現在結果中。

香港媒體《中評社》9日評論表示，因盧秀燕昔日對手、台中市前市長林佳龍擔任林靜儀的競選主委，讓這場補選被政壇視為2022九合一大選的前哨戰，補選的背後代表的正是「龍燕之爭」。此外，由於盧擁有超高人氣、身為藍營指標性政治明星，故這場補選又被認為是與總統蔡英文的「英燕之爭」，對日後選舉的影響可想而知，盧的壓力更是不言可喻。

評論分析，盧秀燕近期公開行程經常出沒在台中第二選區內，且選擇的時間點都與民進黨動態巧妙呼應，例如3日民進黨中執會通過徵召林靜儀投入補選，盧4日就赴選區內龍井區連跑兩場公開行程，並藉活動之便與顏寬恒同台；7日林靜儀對外證實由林佳龍擔任競選主委後，8日蔡英文親赴選區內大肚區出席論壇，林佳龍更批顏回鍋參選是「輸不起」，同天盧就與顏一同在沙鹿區內出席公園建設動土典禮，雙方較勁意味濃厚。

對此，評論直言，這場台中第二選區立委補選將是盧秀燕的「真實民調」，其包括台中人對盧的好感度、盧的施政滿意度，甚至2022的市長連任機率，都將體現在這場補選的結果中；盧身為藍營一姐、指標性政治明星、中台灣領頭羊，代表著非凡的政治意義與影響力，盧所肩負的壓力驚人。