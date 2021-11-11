鴻海(2317)宣布與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors（NSQ：RIDE）正式簽屬最終資產購買協議，以2.3億美元（約新台幣63.87億元）買下Lordstown俄亥俄州廠房與設備，並以MIH開放平台為基礎，設計開發以全球市場為目標的商用電動車。

Lordstown與鴻海於美東時間9月底簽訂原則協議（AIP），將在俄亥俄州廠共同推動電動車項目，並隨即以每股6.8983美元認購Lordstown約5000萬美元普通股。最終資產購買協議（APA）實現原則協議的相關條款。

鴻海以2.3億美元買下Lordstown俄亥俄州廠房與設備，但不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和電池包資產。雙方同意針對Lordstown的Endurance電動皮卡車款，於交割日前簽署代工製造協議，目前設定目標在2022年4月30日前完成簽署。

同時，雙方將規畫簽署一份合資協議，以MIH開放平台為基礎，設計開發以全球市場為目標的商用電動車。Lordstown和鴻海分別有在北美及國際市場銷售新電動車的權利。鴻海將於交割日獲得170萬股Lordstown Motors普通股認股權，每股認股權價為10.5美元。

鴻海表示，占地640英畝、樓地板面積達620萬平方英尺的Lordstown俄亥俄州廠，將從北美最大的內燃機汽車工廠之一，轉變為先進的電動車製造工廠。鴻海有極大機會可充分運用運用廠房、加速擴大生產規模，日前已宣布Fisker的PEAR專案將在該廠生產。

而Lordstown和其他在該廠生產車輛的品牌商，則將受益稼動率提升、共用零組件並分攤成本。運用共享的生產空間及MIH開放平台優勢，將能為更小型、更專業的電動車廠，提供大型、完全整合車廠才能享有的規模優勢。

同時，鴻海將憑藉採購能力、供應鏈網絡和物流能力，大幅改善車輛生產成本，降低供應鏈風險，可望讓Lordstown顯著降低原材料、零組件和其他成本，並可運用鴻海的軟硬體整合優勢，特別是跨國電子製造經驗，對未來發展電動車至關重要。

鴻海董事長劉揚偉表示，此次合作未來將可整合雙方資源優勢，將俄亥俄州發展為鴻海北美洲最重要的電動車製造和研發樞紐。鴻海將注入資通訊產業的軟硬體能力，結合在地夥伴的豐富汽車產業經驗，一定能夠為客戶提供更即時、更高效的電動車。

Lordstown執行長 Daniel Ninivaggi表示，很高興能與具創新和前瞻性思維的合作夥伴建立戰略夥伴關係，認為此次交易為公司提供更好的機會完成最初使命，在服務不完備的商用市場，能以更靈活的商業模式滿足日益增長的電動車需求，期待雙方未來進入實質合作。