白宮周三宣布，美國總統拜登下周一將簽署由兩黨支持、名為《基礎建設投資與就業法案》（Infrastructure Investment and Jobs Act）以完成立法程序，協助起草該法案的國會議員也將出席這場儀式。

美國眾議院上周通過旨在改善與升級該國道路、寬頻網路、港口等基礎設施、規模達1兆億美元的歷史性方案。在此之前，這項兩黨都支持的法案已經在8月獲得參議院表決通過。

白宮發布新聞稿表示，屆時總統將強調他會如何履行重建中產階級的承諾，以及這個歷史性的基建協議將給美國家庭帶來的好處，也就是美國勞工將迎來數以百萬計的高薪工會工作、美國將改善港口和運輸系統以強化供應鏈、政府將為所有美國人提供高速網路、為所有兒童和家庭提供乾淨的水源、為我們的道路和橋樑投入數個世代以來規模最大的投資、進行歷來最重大的大眾運輸投資，此外，政府也將在清潔能源基礎設施方面推進前所未見的投資。

這項法案包括為交通運輸、公用事業和寬頻連網提供約5500億美元的新資金，以及投資1100億美元用於道路、橋樑和其他重大項目、660億美元用於客運和貨運鐵道和390億美元用於公共交通。其中，650億美元將用於擴大寬頻網路覆蓋。此外，該立法亦納入一項有關於申報加密貨幣稅的規定。