大陸國家主席習近平今天（11日）在亞太經濟合作組織工商領導人峰會上進行主旨演講時表示，當前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟復甦艱難曲折。亞太地區一直是世界經濟的重要增長極，並率先在本次危機中呈現復甦勢頭。值此歷史關頭，亞太地區應該勇擔時代責任，發揮引領作用，堅定朝著構建亞太命運共同體目標邁進。

第一，全力抗擊疫情。早日走出疫情陰影、實現經濟穩定復甦，是亞太地區面臨的最緊迫的任務。越是困難時刻，越要堅定信心，越要沉著勇毅。幾十年來，亞太地區在應對危機中獲得進步、在戰勝挑戰中走向輝煌。面對這場事關人類前途命運的世紀考驗，亞太各經濟體和社會各界要堅持人民至上、生命至上，弘揚科學精神，團結一心、守望相助，努力贏得抗擊疫情的徹底勝利。

我們要支持彼此抗疫努力，在檢測手段、治療藥物以及疫苗研發、生產、互認等領域加強合作，切實形成抗疫合力。要把疫苗作為全球公共產品的共識落到實處，促進其公平合理分配，確保在發展中國家的可及性和可負擔性，共同彌合「免疫鴻溝」。

第二，堅持開放合作。開放是人類社會繁榮進步的必由之路。30多年來，從《茂物目標》到《布特拉加亞願景》，從宏觀經濟政策協調到高標準自由貿易區建設，亞太地區保持較長時期快速發展。歸根結底，這得益於打造開放型經濟格局的努力，得益於構築互信、包容、合作、共贏的亞太夥伴關係。

無論世界形勢如何演變，亞太經濟韌性好、動力強的優勢不會改變。各方要敞開胸懷，把握大勢，積極主動擴大開放，推進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈穩定順暢，促進資源要素有序流動，推動經濟復蘇，實現聯動發展。要堅持向前看、朝前走，反對歧視性、排他性做法。以意識形態划線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的。亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。

第三，推進綠色轉型。良好生態環境是最基本的公共產品和最普惠的民生福祉。亞太地區要把綠色作為疫後復甦的底色，努力做科學應對氣候變化的領航者。要堅持共同但有區別的責任原則，落實好應對氣候變化《巴黎協定》和《生物多樣性公約》第十五次締約方大會成果。發達經濟體要秉持共同體意識，為發展中經濟體提供資金和技術支持，幫助他們提高環境治理能力，共同走綠色、低碳、可持續發展道路。

綠色低碳轉型是系統性工程，必須統籌兼顧、整體推進。亞太地區目前仍有1億多赤貧人口，部分經濟體在基礎設施建設、教育醫療等領域面臨缺口，糧食安全、能源保障等方面依然脆弱。沒有發展，就不能聚集起綠色轉型的經濟力量；忽視民生，就會失去綠色轉型的社會依託。我們要準確理解可持續發展理念，堅持以人民為中心，協調好經濟增長、民生保障、節能減排，在經濟發展中促進綠色轉型、在綠色轉型中實現更大發展。

第四，積極推進創新。創新是推動人類社會進步的重要力量。我經常說，一個國家、一個地區不創新不行，創新慢了也不行。亞太地區具有獨特智力資源和深厚創新傳統，孕育了許多新技術、新產業、新機制，一直是全球創新發展領頭羊。當前，新一輪科技革命和產業變革深入發展，信息技術、生物技術、製造技術方興未艾，為促進經濟增長，應對重大疫病、氣候變化、自然災害等挑戰提供了保障。

我們要加速科技創新和制度創新，推動科技成果轉化，培育經濟發展新動能，使創新成為統籌經濟發展和綠色轉型的有力支撐。要加強亞太成員科技創新協作，為科技發展打造開放、公平、公正、非歧視的環境。工商界處於科技創新前沿，要努力成為研發投入、成果轉化的主力軍。

長期以來，中國經濟發展一直同亞太區域合作進程相融相伴。中國已經如期實現全面建成小康社會目標，歷史性解決了絕對貧困問題，開啓了全面建設社會主義現代化國家新徵程。這將為亞太地區帶來更大機遇。

中國將堅定不移推進改革開放，為亞太經濟發展提供助力。中國致力於推進高標準市場體系建設，推動重要領域和關鍵環節改革取得新進展。中國將打造高水平、制度型對外開放格局，持續優化營商環境，鼓勵自由貿易試驗區創新發展。中國已批准《區域全面經濟夥伴關係協定》，並申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》，將在履約和談判進程中繼續壓減外資准入負面清單，推動農業和製造業全方位開放，加大服務業開放力度，依法給予內外資企業同等待遇。

「正其末者端其本，善其後者慎其先。」最近一段時間，中國有關部門正完善落實反壟斷法規，加強對國內部分行業監管。這既是推動中國市場經濟健康發展的需要，也是世界各國慣常做法。我們將毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，平等對待各類市場主體，打造統一開放、競爭有序的市場體系，不斷夯實中國經濟長遠發展根基，並為亞太及全球工商界來華投資興業提供更好保障。

中國將推進全面綠色轉型，為亞太及全球生態文明建設作出貢獻。我曾在中國黃土高原的一個小村莊生活多年，當時那裡的生態環境受到破壞，百姓生活也陷於貧困。我那時就認識到，對自然的傷害最終會傷及人類自己。中國將積極推進生態文明建設，堅持綠水青山就是金山銀山，深化水土流失綜合治理，打好污染防治攻堅戰。

中國將堅定實施應對氣候變化國家戰略。去年我提出碳達峰目標及碳中和願景以來，中國已經制定《2030年前碳達峰行動方案》，加速構建「1＋N」政策體系。「1」是中國實現碳達峰、碳中和的指導思想和頂層設計，「N」是重點領域和行業實施方案，包括能源綠色轉型行動、工業領域碳達峰行動、交通運輸綠色低碳行動、循環經濟降碳行動等。中國將統籌低碳轉型和民生需要，處理好發展同減排關係，如期實現碳達峰、碳中和目標。

中國減排行動是一場深刻的經濟社會變革。儘管任務極其艱巨，我們將馳而不息，為全球綠色轉型作出貢獻。中國減排行動也將帶動規模龐大的投資，創造巨大市場機遇和合作空間。我們歡迎亞太工商界積極參與，共創綠色發展未來。

中國將致力於促進合作共贏，為亞太經濟發展添磚加瓦。中國一直積極融入亞太區域合作，始終是亞太開放合作的推動者。中國將堅持真正的多邊主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，積極參與全球經濟治理，推動建設開放型世界經濟。中國將堅定推進高質量共建「一帶一路」，促進亞太互聯互通，維護區域產業鏈供應鏈穩定順暢，深化同各方在電子商務、數字物流等領域合作，為亞太經濟復蘇和可持續發展注入動力。

我在今年聯合國大會上提出全球發展倡議，呼籲關注發展中國家發展需求，保障他們的發展空間，實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。中國願繼續發揮負責任大國作用，推動加強全球減貧、糧食安全、發展籌資等領域合作，落實聯合國2030年可持續發展議程，構建全球發展命運共同體。