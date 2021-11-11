瑪莎拉蒂惡少揮棒痛打男大生，網友怒提修改建議，將張嫌家族的食品廠歸類改為「位在台灣的棒球場」。（圖／翻攝自Google）

台中18歲男大生擦撞瑪莎拉蒂超跑，慘遭3名惡煞持球棒打到命危，至今都還沒有醒來，而主嫌張姓男子的身分也被起底，是彰化某食品廠的富二代，引發全民憤慨，大批網友湧入Google評論區刷負評，讓食品廠的評價暴跌至1.1顆星，也有不少人留言大酸說「想問貴公司球棒怎麼賣？」甚至又許多人向Google提出修改建議，最後原本被列為是「食品供應商」的食品廠，強制被改成「位在台灣的棒球場」。

食品廠富二代因超跑被擦撞而持球棒爆打台中男大生，導致對方顱內出血，至今仍躺在加護病房與死神搏鬥，事發之後張男與食品廠的臉書都緊急關閉，不少憤怒的網友湧入食品廠的Google評論區刷負評，讓食品廠的評價一夕爆跌到1.1顆星。

而張嫌逞凶鬥狠持球棒打人的行為，也引來大批網友狠酸「到底是生產食品還是球棒啊？我都搞混了」、「食品廠是打擊練習場？」、「請問這裡是彰化棒球場嗎？ 怎麼好像名字不對，是不是大家可以幫忙更正一下」、「請問貴公司鋁棒怎麼賣？」

後來有許多網友直接向Google提出修改建議。最後原本被列為是「食品供應商」的食品廠，竟然硬生生地被歸類成「位在台灣的棒球場」。