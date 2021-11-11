餐飲業逐步回溫！王品10月營收創同期歷史新高，同時宣布加速布局市場、擴大營運規模，第4季新開2個品牌，其中12月底將開出全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，首店位於台北松江路，這是繼「青花驕」後睽違4年，再戰麻辣鍋「紅海」。

王品將推出集團第一個「純外帶」品牌「來滋烤鴨」。（王品提供）

王品規劃，第四季展10家以上的新店，同時啟動大規模徵才，預計招募1700名正職同仁，其中鍋類品牌釋出60名儲備店長、主廚職缺，起薪4萬元起，更有機會一年內調薪1萬元。

王品集團旗下共有6大鍋物品牌、近百家門店，加上近期主力發展火鍋、燒肉，擴張速度較其他品類更快，也有更高的人力需求，推出300名儲備幹部計畫，包含60名儲備店長、主廚職缺，若有餐飲業2年以上、值班幹部管理經驗者，任用起薪4萬元起，通過12個月的培訓考核後，薪資上看5萬元，並於通過考核後一年內，有機會晉升店主管，挑戰月薪6萬元。

除了既有鍋物品牌加速展店，王品集團也積極研發新品牌，「嚮辣」客群鎖定20-35歲年輕女性，追求精緻美味又兼具優雅氛圍的吃到飽，單人千元以內就能無限享用6種美澳和牛、頂級海鮮、哈根達斯等16款冰淇淋，也推出適合搭配麻辣鍋的吸睛調酒，符合王品集團品牌年輕化、潮流化的目標。

此外，看準疫情期間崛起的外帶、外送商機，王品將推出集團第一個「純外帶」品牌「來滋烤鴨」，將旗下「享鴨」的招牌烤鴨，研發成快速方便、想吃就點、安心衛生的外帶餐點，打破傳統烤鴨需要多人共享的困擾，只要268元起，單人也能輕鬆暢享功夫櫻桃烤鴨。

「來滋烤鴨」也打破王品過往先開一家店試水溫，觀察市場反應再展店的策略，2家新店正緊鑼密鼓籌備中，力拼12月底於雙北地區開幕，展現王品進攻烤鴨外帶市場的決心。

王品指出，年末本就是餐飲業旺季，加上有五倍券、好食券政策加持，餐飲業第四季營收有望強勁反彈，搭上內需復甦的順風車，王品除了搶人才也要搶業績。