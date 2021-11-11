安集(6477)積極打造獲利第3支腳，董事長黃國棟表示，目前安集的營收主要來自模組和電廠，未來希望3D列印產品也能成為支撐獲利的重要營業項目。安集3D列印將朝三個面向發展：一、醫材。二、美國航空公司。三、消費性產品。而3大面向中，以消費性產品的成功商品化對營收的貢獻會最為明顯。

據了解，在醫材方面，目前已經有3家醫材公司找安集合作，而會找安集，主要是公司具有相對優勢，多數醫材都是鈦合金製品，而安集轉投資的圓融提供素材，不必外購。圓融金屬粉末，其製造技術由成功大學技轉，目前已掌握不鏽鋼、鋁合金、鈷鉻鉬合金及鈦合金等金屬粉末製程關鍵技術，生產出頂級3D金屬粉末，安集則向圓融取得金屬粉末，提供3D列印產品生產與整合服務，達到目前國內唯一的金屬粉末、3D列印與設計一條龍營運模式，安集的3D列印技術不亞於亞洲的公司。安集的醫材相關產品可望通過QMS。

在美國航空相關商品，今年12月安集將有線上面試，明年1~2月進行複查；另外，火箭相關零組件已經交件。最後是消費性產品，由於有簽保密協定，因此目前仍無法透露消息，希望明年法說會能有機會再向外宣布。