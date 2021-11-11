金管會證期局表示，核准鋒裕匯理投信申請募集開放式債券型「鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金」，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

「鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由元大銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

證期局指出，此基金原則上自成立日起屆滿3個月後，整體資產組合的加權平均存續期間應在1年以上。自成立日起6個月後，投資於國內外符合「投資等級綠色債券」的總金額，不得低於基金淨值的70％。

其中，所謂「綠色債券」意指依據彭博資訊系統（Bloomberg）所列具有綠色工具指標的債券，意即資訊欄中的資金用途具備Green Bond/Loan。