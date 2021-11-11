最新數據顯示，美國10月份消費者物價指數(CPI)年比增幅達到1990年以來最大，超過預期水準，意味隨著企業透過漲價轉移成本壓力，美國物價上升態勢不斷升高。美國勞工部周三公布，10月份CPI較去年同期成長6.2%，增幅高於經濟專家估計的5.9%。CPI走揚，市場對明年FED在6月底之前升息預期升高，美元資產獲青睞，美元指數來到2020年7月以來最高水準，觸及94.9。在美元指數走高下，台北外匯經紀公司今早新台幣開貶4分，以27.825開盤。

雖然美元指數走高，壓抑新台幣匯價。但匯銀認為，台股目前仍持穩於萬七之上，且外資持續買超台股加上出口數據屢創新高，預計新台幣貶值幅度有限。

匯銀分析，短線消息美國10月CPI走揚，國際美元有望獲得支撐，後續將關注外資動向、及美聯儲是否釋出鷹派訊號，預估美元兌新台幣區間偏貶，本周實質交易區間在27.7-27.95。