神基(3005)投控旗下子公司神基科技今天宣布推出新一代F110-EX，為功能強大且用途廣泛的F110全強固式平板電腦的ATEX和IECEx區域2/22版本，專為在危險環境工作的專業人士設計。推出該機種即代表Getac現在為搭載Windows作業系統的三款熱門強固式平板電腦UX10-EX、F110-EX 以及K120-EX提供ATEX和IECEx版本選項，適用於希望對營運關鍵領域進行數位轉型的客戶。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「工作人員的安全絕對是重中之重，而ATEX和IECEx等嚴格標準可為特定危險領域營運的組織作為有力基準。我們廣泛的全強固、ATEX和IECEx區域2/22平板電腦，展示了我們對工作人員安全的持續承諾，並同時為客戶提供多種解決方案，幫助他們滿足其獨特的需求和挑戰」。

F110-EX同樣提供Getac的三年Bumper-to-Bumper保固方案，涵蓋標準的意外損害。業界領先的保固，可幫助客戶保持營運效率，快速備份和執行裝置，而毋須擔心意外發生時的額外成本或延長停機時間。

F110-EX的強大功能包含第11代Intel Core處理器搭載整合式Iris Xe顯示晶片、預設的PCIe NVMe SSD儲存裝置、資料傳輸速度較上代產品快三倍的WLAN Wi-Fi 6、藍牙5.2和4G LTE WWAN。整合的ThunderboltTM 4連接埠，可提供40 Gb/s連線速度，以擴展端到端解決方案的能力。而其配備的11.6吋 LumiBond 2.0螢幕，在惡劣天氣條件下都能提供卓越的亮度(高達1000 nits)和易讀性。

F110-EX的強固效能、輕便外形和本質安全設計，非常適合在艱困、潛在危險環境中工作的專業人員，例如採礦、石油和天然氣、化工和製造產業。