日本視覺系樂團「金爆」（Golden Bomber），出道至今近20年，人氣依舊居高不下，未料9月時37歲主唱「鬼龍院翔」才宣布與女友完婚，就被爆出還有交往10年的砲友，緊接著貝斯手歌廣場淳也傳出醜聞，剛升格當二寶爸的他，被爆出趁老婆懷孕期間偷吃，更逼迫小三墮胎，形象瞬間跌落谷底。

視覺系樂團「金爆」貝斯手歌廣場淳，2016年時與圈外女友結婚，婚後3年迎來第一個小孩後，老婆今年8月又產下二胎，才沉浸在升格二寶爸喜悅中的他，卻被爆出不倫醜聞，根據日媒《週刊文春》報導，歌廣場淳去年1月認識20幾歲的女子，相聊甚歡後便直接到飯店開房間，接著兩人更陷入熱戀，不僅會在工作場合約會，還會相約去旅行，絲毫不在意外界異樣眼光。

女方更被爆出今年2月懷孕時，被歌廣場淳竟要求墮胎，原本女方不願意配合，直到懷孕14週發現胎兒出現異狀，才不得不接受墮胎手術，歌廣場淳在簽訂手術同意書時，更在「配偶欄」簽上自己的名字，似乎早已給彼此名分，出軌醜聞曝光後，因為與老婆懷孕時間重疊，因此被冠上「渣男」封號。

歌廣場淳目前宣布停止所有活動，樂團原訂於聖誕節的演唱會也因此取消，也對自己出軌醜聞向社會大眾道歉，強調身為有家庭的人，卻違背社會道德，如今會深刻反省並重新審視自己，希望能獲得愛妻及外界原諒。