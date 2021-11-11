華人成功進軍好來塢者不多，其中，武打明星佔了較高比例，不得不說中華武術對西方人始終有股神秘的吸引力，而說到武打明星，首先必定想到李連杰、甄子丹、成龍、洪金寶等，他們受到廣大民眾景仰，但這些武打明星，卻都對一個人佩服不已，那就是甄子丹的師父趙長軍，連自小受武術訓練的李連杰都表示打不過他，但趙長軍過去卻曾被3名普通人打到送醫院。

趙長軍跟李連杰一樣，一路受正規武術教務出身，他6歲開始習武，10歲進行專業訓練，12歲開始參加全國性比賽，曾一度和李連杰是戰場上最大的敵手，而李連杰比趙長軍小3歲，兩人打得不分軒輊，都拿下「優秀表演獎」，兩人了得的拳腳，立刻引發關注。

到了1980年，李連杰在第四屆全運會摘了5枚金牌後光榮引退，趙長軍則連拿10次武術比賽「個人全能冠軍」，奪下54面金牌，因此受封「武術外交家」、「武壇王子」，自然引起演藝圈興趣，趙長軍先後演出了《武當》、《新方世玉》、《碧血寶刀》等夯作，並出演紀錄片《中國功夫》，連洪金寶都很喜歡他，邀約他演出《一刀傾城》。

趙長軍被封為「武壇王子」，連李連杰都曾表示應該打不過他。(翻攝自微博)

走了一輪演藝圈，趙長軍還是決定告別電影圈，定居陝西推廣武術活動，在省運動技術學院擔任系主任，之後創辦了自己的武術學院，其中最傑出的學生，就是甄子丹，他那套靈活的腿功，正是趙長軍教授的，由於甄子丹是學習西洋拳法出身，拍攝武打動作時動作美感有些不足，最後是在知名武術指導袁和平的建議下，拜趙長軍為師，大幅改善了他的表現，被甄子丹視為恩師。

至於這位連李連杰都打不贏高手，卻也吃過敗仗，一次他趕著要去拍電影，途中跟3個東北青年計程車司機起衝突，3個混混把趙長軍打到送醫，趙長軍事後受訪，坦言自己那次是「吃虧了」，他放開手腳來打未必會輸，但一個武術專家跟普通人互打，覺得武德上說不過去，而習武之人挨個幾下打，也不太有大礙，如果他一反手，萬一傷及對方要害，那事情反而難辦，因此趙長軍選擇了被打了事。