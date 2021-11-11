駕駛瑪莎拉蒂的惡少張男與台中18歲宋姓大學生發生行車糾紛，男大生第一時間就道歉，仍遭張男與2名朋友聯手拿球棒打到命危，引起社會憤怒，網友更挖出張男是彰化溪湖食品廠的富二代，家中生意版圖大，張男更擔任自家公司的業務經理在YouTube上帶貨，而該影片一個晚上已湧入逾800則留言，大罵張男，「貴公司工廠可以增設一條產線，改做鋁棒了。」

據經濟部商業司資訊，張男家的食品廠於2000年5月設立，公司代表是張男的父親，資本額從原先的500萬，現在已擴充至千萬，公司主要銷售堅果、果乾、米果等零食，過去以代工為主，近幾年發展成自創品牌，生意越做越好，張姓父親更擔任台灣食品發展協會的理事。

張姓惡少拿球棒狠打男大生一事曝光後，大批網友湧入張男家食品廠的官方臉書留言灌爆，大罵張男，臉書已在昨日傍晚緊急關閉。

但有網友發現，張男在公司中擔任了業務經理的職務，負責銷售自家商品，一段2019年張男代表公司參加第一屆彰化中小企業博覽會的YouTube影片，就是張男負責介紹自家產品，講話憨厚、認真介紹自家堅果，很難想像他竟然是把大學生打到顱內出血、住進加護病房的惡少。該影片已湧入超過800則留言，嘲諷張男「商品改成『鋁者無敵』比較好聽」、「請問鋁棒是參觀完發還是參觀的途中發?」、「行銷總監只領2萬4，可以帶球棒開瑪莎拉蒂，真是台灣超幸福企業」、「鋁棒一根多少？團購有打折嗎，雙十一有優惠嗎」、「貴公司工廠可以增設一條產線 改做鋁棒了」。