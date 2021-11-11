台中宋姓男大生7日因擦撞瑪莎拉蒂，遭3惡煞爆打致顱內出血昏迷，3人目前已遭拘提聲請羈押；其中瑪莎拉蒂車主張男被起底是彰化食品業小開，過往黑底遭一一掀開，他的臉書經常曬出與名車合照與健身照，平時也會出現在自家公司直播幫忙推銷產品，如今張男臉書已經緊急關閉。

張嫌為彰化食品業小開，另外李、陳兩嫌家中則是開工廠與濾水器行，該輛瑪莎拉蒂登記在張嫌母親名下，張男經常在臉書曬出名車照炫富，像是坐在名車內划手機等照，也會貼出健身房訓練照片，平時也會現身在直播中推銷自家生產的商品；不過事件曝光後他已將臉書關閉。

據悉，張嫌家族的食品業在彰化溪湖相當有規模，主要生產堅果、米果等食品，工廠佔地逾百坪，資本額逾千萬；網友事湧入臉書粉專留言大罵，粉專緊急關閉後，再轉到Google Map狂洗一星負評，評價目前掉到1.1星，留言也爆增，Google無法應付瞬間龐大流量，導致載入評論不斷轉圈圈，無法讀取。

而該食品廠的YouTube頻道也被網友掀出，其中張男在不少推廣產品的影片中出現，並自稱「行銷經理」，YT影片也被網友灌爆；張男的父親今早出面代子道歉，表示會盡最大誠意負起責任，兒子該面對的刑責要勇於承擔，父親說可能平時對小孩太嚴格，譬如到公司遲到5分鐘，就會罵他，因此造成他叛逆行為。