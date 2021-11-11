台東縣府建設處長許瑞貴回應，他未罵胡「滾回香港」。（蔡旻妤攝）

移居台東的香港人胡梓康夫妻（如圖）11日前往台東地檢署，控告台東縣府建設處長許瑞貴。（蔡旻妤攝）

移居台東的香港胡梓康11日前往台東地檢署，控告台東縣府建設處長許瑞貴日前罵他「滾回香港」涉嫌恐嚇。許瑞貴回應，是胡梓康先破口大罵，他也未罵「滾回香港」。

台東縣府目前正在施工的太平溪右岸3號堤防水防道路工程，當地台東市光明里居民質疑工程設計不當且公聽會有瑕疵，多次向台東縣府陳情。許瑞貴10月21日前往工地視察，胡梓康11日前往台東地檢署指控許瑞貴當天涉嫌恐嚇。

4年前分別從香港移居台東的胡梓康夫妻，近來因住家周邊進行水防道路工程影響生活品質，他倆多次和光明里民四處陳情奔走。胡表示，當天上午除了他和許瑞貴外、還有4人在場。

胡當時詢問許「我們平民百姓可不可以提告政府？」許聽完怒嗆「你去告啊！你們香港人滾回去香港，罵你們的政府，去罵共產黨，在台東寫什麼陳情書！這裡是台灣不是香港」。胡梓康表示，當下一時之間被許的怒火嚇傻，當回神過來要拿起手機紀錄時，許已轉身離開。

對此，許瑞貴回應，胡當時先向他挑釁，且因胡與妻子對話中指台東縣政府沒有公義、把「香港」掛在嘴邊，拿兩地制度相對比較，當時他才說「你一直講香港怎麼樣，那你去對你們香港講啊！」許表示，當時一旁鄰居也緩頰說，一整天好心情不要讓他們影響，不要理他們，許瑞貴稱，當天全程對話不到2分鐘。

胡梓康指出，許瑞貴身為公務人員行使職權，卻漠視《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》、《入出國及移民法》、《消除一切形式種族歧視公約》等法令，已侵害平等人權，讓他感受到港人在台被歧視，因此提告恐嚇罪。