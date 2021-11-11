德國看守協會近日公布2022氣候變遷績效指標，台灣整體排名為第60名，全球倒數第5，但環保署認為資料有誤，有立委建議，應透過駐德大使謝志偉反應問題；但也有立委說，德國看守協會不應在大街打人、小港道歉。

立法院社會福利及環境衛生委員會今天邀請環保署等部會針對「事業廢棄物處理及流向追蹤」專題報告。

立委陳玉珍表示，德國看守協會近日公布2022氣候變遷績效指標，全球倒數第五，環保署稱該協會引用數值錯誤，建議應透過駐德代表溝通。

立委蘇巧慧說，台灣希望參與國際社會，該評比也已執行多年，不應輕言放棄，但如果可以公諸於世，也讓德國看守發現有錯誤，並一一列舉出來什麼是錯誤的，環保署也應藉此向國人說明清楚，並公開要求德國看守協會不能大街打人、小巷道歉，應再次評比數值。

環保署署長張子敬表示，此次比較大的問題為事前就知道，並發現明顯錯誤，也與德國看守協會溝通，他們也表明願意修改，但召開記者會時沒有說明，「錯的東西不能接受」。