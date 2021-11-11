人民幣中間價11日報6.4145，下調197基點，10日中間價報6.3948，在岸人民幣10日收報6.3915。

另外，中國人民銀行11日進行人民幣（下同）1千億元7天期逆回購操作，另有500億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

我‧見‧我‧思－如何正確判讀 外資研究報告
停滯性通膨風險升溫 陸貨幣政策 左右為難
#人民幣中間價 #日報 #下調 #基點 #日中間價