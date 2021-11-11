人民幣中間價11日報6.4145 下調197基點 10:192021/11/11 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣中間價11日報6.4145，下調197基點，10日中間價報6.3948，在岸人民幣10日收報6.3915。 另外，中國人民銀行11日進行人民幣（下同）1千億元7天期逆回購操作，另有500億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 我‧見‧我‧思－如何正確判讀 外資研究報告 停滯性通膨風險升溫 陸貨幣政策 左右為難 #人民幣中間價 #日報 #下調 #基點 #日中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資產股強彈 南紡、台肥權證狂歡 04:102021/11/11 證券．權證 熱門股－東和 突破頸線短多可期 04:102021/11/11 證券．權證 轉投資拖累 統一前三季獲利年減8.3％ 04:102021/11/11 證券．權證 王銘顯暢談嘉義市立美術館新式木構造工法 02:282021/11/11 寶島 台灣金融風險 疫後首見平息 04:102021/11/11 金融．稅務 兩大強權通膨壓力鍋，10月大悶燒！－美CPI年增6.2％ 31年最熱 04:102021/11/11 財經要聞 Pandora週年慶 親民價享奢華 04:102021/11/11 時尚消費 坪價破30萬 花縣推青年住宅2.0 04:102021/11/11 地方新聞 旅行社雙雄 搶跨年商機 觀光列車、曙光班機熱銷 04:102021/11/11 財經焦點 陸港觀盤－弱經濟周期行業 投資機會浮現 04:102021/11/11 全球財經 彰化花壇不淹水 滯洪池計畫民眾喊卡 04:102021/11/11 地方新聞 財經熱門新聞 馬斯克真的賣股了！套現300億只為做這件事 - 財經 美通膨數據爆炸！神準鐵嘴不忍了開嗆：股市早該崩盤 - 財經 台積電驚見2位數衰退 專家洩1危險訊號又GG了 - 財經 退休好生活》教召免驚 雇主仍要加保、提繳勞退 - 財經焦點 - 中國時報 英特爾客戶倒戈！AMD肥單拿滿 台積電2大製程神助攻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。