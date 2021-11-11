臺北網紅節邀請到百萬KOL宛宛兒、網紅慧慧在momo購物網直播熱賣冬季時尚穿搭必備流行款，其中，ROBINLO&CO.的激瘦復古配色異材拼接真皮老爹鞋(綠/橘) 、馬甲綁帶長靴，深受兩位網紅喜愛，造型好看又好搭配。臺北網紅節活動為期兩個月，即日起至12月31日來momo購物網臺北網紅節商城，即可享直播產品特惠價，11月16日前至「2021 TY STAR最佳潛力網紅獎」為喜愛的網紅投票，還能抽萬元大獎。

ROBINLO&CO為台灣新銳女鞋品牌，以「歐美時尚風格，奢華精品體驗」為旨，堅持採用頂級真皮皮革，忠於手工柔軟觸感，並追求極致舒適透氣感。

本次臺北網紅節優惠款「激瘦復古配色異材拼接真皮老爹鞋(綠/橘)」採用頂級牛皮與透氣網布面料，嚴選超甜美雙復古秋冬流行配色，穿起來顯小腳厚底美腿小心機，防踢鞋頭設計保護腳趾，行走時安全舒適；鞋底具備防滑紋路設計，止滑耐磨；舒適親膚網布內裡，不穿襪子也能有舒適感受。貼心立體杯型後跟，人體工學包覆設計符合腳型，行走時能穩固包覆腳跟，減緩足部的疲勞感，無論是逛街、買菜、下午茶都能輕鬆自在。

ROBINLO&CO. 真皮老爹鞋採用雙復古秋冬流行配色。(圖/臺北網紅節提供)

ROBINLO&CO. 微辣個性馬甲綁帶長靴為網紅大推款，精心挑選具光澤感的牛紋質感面料，柔軟保暖的麂皮榮部內裡，寒流也不怕，冬季，每個女人都該擁有美麗又帥氣的長靴，時尚保暖且拉長小腿線條，展現修長美腿，更是最好穿搭的黑白兩色，輕鬆掌握冬季流行，耐磨的橡膠鞋底具有優秀止滑力，是逛街、通勤的好幫手。

ROBINLO&CO. 微辣個性馬甲綁帶長靴具有黑白兩色好穿搭。(圖/臺北網紅節提供)

好康不只臺北網紅節有，來臺北網紅節購買北市優質產品，還能參加臺北市政府於即日起至111年2月15日推出為期3個半月的「2021台北購起來」消費抽獎活動，獎項包含電動汽機車、金元寶及熱門3C家電等多項好禮，總價值更過新臺幣3,000萬，民眾只要於臺北市實體店家消費，單筆消費金額每滿新臺幣200元以上，登錄消費發票或收據，即可獲得1次抽獎機會，消費愈多得獎機會愈高。(賴韻如/台北報導)