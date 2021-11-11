疫情使許多弱勢家庭收入受影響，為籌募更多資源即時幫助清寒學生，國立台東高級商業職業學校校長曹學仁特別在校長室桌上放置「愛與希望杯」，期許來賓及訪客能夠隨手投入零錢，挹注校內仁愛基金，為孩子「一塊」努力。他從不擔心希望杯中零錢短少，反而一陣子沒注意就變多了。

走進東商校長室，一旁的長桌上除了有招待賓客的點心，也放置兩個盛裝零錢的玻璃杯，旁邊寫上「為孩子的一切，為一切的孩子」，曹學仁期許訪賓或家長能夠隨手投入零錢，把愛留在學校，更將杯子命名為「愛與希望杯」。

曹學仁表示，只要來到校長室的訪客，他都會以各種明示、暗示，讓來賓注意到希望杯，有許多人默默投下零錢，「不會擔心零錢不見，反倒是現在注意看，又增加了」。他說，自5月中旬疫情爆發以來，需要急難救助的學生增加，有賴老師積極訪視發掘個案，校內雖設有仁愛基金，仍希望能夠引起更多人響應，因此設置希望杯。

台東高商指出，校內提供工讀及補助名額，並不是每個孩子都能獲得機會；因而設置仁愛基金，以小額集資方式救助急難與貧困的學生，孩子若遇急難，又在公務預算無法支應時，仁愛基金就能發揮其作用。另外，校內不少老師為善不欲人知，早已設定每月由薪資中固定扣除300、600元，定期捐款給仁愛基金。

曹學仁說，教育是希望工程，任何一個小小的環節，都希望能為孩子謀求最大的福利，也許只是小小的銅板，積少成多就能夠促進孩子的正向發展，希望透過捐助零錢的小小心意，讓孩子感受到溫暖，同時也在扶弱的過程中，保有他們尊嚴與價值。