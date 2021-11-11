11日上午張男父親張朝棟現身工廠舉行記者會，表示對於孩子所為相當痛心，並允諾會對受害家屬負起應負責任。（吳建輝攝）

車主年僅23歲的張男遭起底是彰化溪湖專營堅果、果乾的百桂食品二代。（吳建輝攝）

【LIVE直播】瑪莎拉蒂富二代當街爆打男大生 富商父代子謝罪

７日清晨台中西區1名男大生行經台灣大道與河南路口時，因車禍而被開瑪莎拉蒂的車上3名男子毆打重傷，其中車主年僅23歲的張男遭起底是彰化溪湖專營堅果、果乾的百桂食品二代，11日上午張男父親張朝棟現身工廠舉行記者會，表示對於孩子所為相當痛心，並允諾會對受害家屬負起應負責任。

10日晚間7時警方將3嫌依殺人未遂等罪嫌移請台中地檢署嚴辦，而車主張男遭起底是彰化溪湖專營堅果、果乾的食品廠二代，百桂食品臉書遭網友圍剿，張男的哥哥等家人也遭起底，11日董座張朝棟現身致歉，並為兒子脫序行為，向家屬致上最深歉意。

張朝棟表示，他與太太育有兩子，張男與張男哥哥，十多年前與太太離異，哥哥跟著他在溪湖工廠上班，張男則是在台中與媽媽同住，平時張男會協助工廠跑業務抽傭金，他白手起家打拚食品廠，對於子女的教育甚嚴，可能因此讓孩子叛逆有偏差行為。

張朝棟說，兒子結交朋友喜愛玩車，瑪莎拉蒂是兒子用媽媽的名字貸款買來的中古車，分期都是他自己繳，而因為平時與張男沒有太多聯繫，最後一次見面也是半個月前，闖禍後前天被逮，接到記者電話才知道出事了，當晚就直奔醫院想向受害者家屬致歉，但加護病房進不去，也連絡不到家屬，因此僅留下紙條表示歉意。

張朝棟強調，希望有機會能跟對方致歉，他教子無方絕對會負起應負的責任，兒子動手打人就是不對，他也要為自己的行為付出應負的法律責任，至於網友的批評與指教，他都虛心接受也會檢討，最後還是希望能有機會，能夠親自向宋同學的家長致上歉意。